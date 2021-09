By

Sophie Codegoni non è ancora entrata nella Casa del Grande Fratello Vip ma già si parla di lei fra quelle mura. A fare il nome dell’ex tronista è stata Soleil Sorge, e di certo non dal nulla. Nella seconda notte nella Casa del GF Vip 6, Soleil e Gianmaria Antinolfi, che in passato hanno avuto un flirt, hanno scambiato due chiacchiere ed è venuto fuori il nome di Sophie. La Sorge stava parlando della dichiarazione di qualche giorno fa dell’altra concorrente, quando ha affermato di essere certa che si scontrerà nella Casa con lei perché hanno due caratteri diversi.

Soleil aveva già risposto a Sophie e di sicuro Signorini domani sera tirerà subito fuori l’argomento, come ha fatto con Manila Nazzaro e Adriana Volpe. Soleil e Sophie hanno già iniziato a battibeccare al GF Vip, insomma, ma quella tra le due che è già nella Casa si è detta poco incline allo scontro tra due donne. Proprio lei che, invece, ne ha già avuto uno durante la prima puntata con Raffaella Fico. Ma cosa è successo stanotte? Nel video che circola in rete, Soleil conferma a Gianmaria di aver conosciuto Sophie:

“Io l’ho conosciuta, tra l’altro carinissima. Ma lei lo fa per dinamica pura, perché so benissimo chi l’ha indirizzata e perché lo sta facendo. Figurati, ci sta”

Un’insinuazione bella e buona: Soleil si sarà riferita a Fabrizio Corona? Il Web ha avuto questa impressione, è solo quello di Corona l’unico nome possibile secondo molti. Lei comunque dice che Sophie le piace e che odia vedere donne che non provano a venirsi incontro e creare un rapporto. Solo una tattica per imbambolare il pubblico? Non tutti sembrano disposti a cascare nella rete di Soleil, però.

“Soleil Sorge, la falsità in persona”: nuovo attacco da Rosica su Instagram

A qualcuno tutto questo sta suonando come un principio di dinamica studiata a tavolino, ma da entrambe. Ancor prima dell’inizio del GF Vip, infatti, è circolata una voce secondo cui le due concorrenti avessero parlato e concordato dinamiche a casa di Fabrizio Corona. A sostenerlo è stato Alessandro Rosica, conosciuto su Instagram come Investigatore Social, e proprio lui è tornato sull’argomento dopo questa dichiarazione di Soleil. Rosica è tornato all’attacco contro Soleil Sorge, definendola “la falsità in persona”. E ha proseguito così:

“Prima infanga la d’Urso e autori, dopo avervi mangiato, poi vista l’aria che tirava, è passata nella fazione Corona Signorini, e ora?!? Grazie a tutti i finti teatrini concordati e che sto tirando fuori da mesi, lei inizia a mettere le mani avanti, soprattutto dopo l’acceso diverbio, avuto con me qualche giorno fa su Instagram. Soleil, non solo hai mangiato e organizzato con Sophie e Corona, ora butti addirittura m…a sulla loro faccia, per provare a pulirti e prendere le distanze da una truffa clamorosa televisiva, da me sventata già mesi fa”

Ha proseguito dicendo che Soleil, Sophie e Corona sarebbero da radiare dalla televisione. Secondo lui, ovviamente. Ha fatto loro un in bocca al lupo ed è curioso di scoprire le loro prossime mosse, visto che pensa di aver smascherato il loro gioco.