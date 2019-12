Grande Fratello Vip, Signorini conferma alcuni nomi: la fuga di notizie

Grande Fratello Vip, Signorini conferma alcuni nomi trapelati in questi giorni e spiffera un retroscena su Malgioglio: la fuga di notizie

La partenza del Grande Fratello Vip 4 si avvicina e cresce la curiosità attorno al cast. Finora l’unico nome ufficiale annunciato dalla produzione del reality è stato quello di Rita Rusic. Nel corso del programma #cr4 La repubblica delle donne (Rete 4, puntata dell’11 dicembre 2019), è intervenuto Alfonso Signorini, direttore di Chi nonché conduttore della prossima edizione dello show di Canale 5. Il giornalista ha parlato della fuga di notizie degli scorsi giorni relative ai prossimi concorrenti del GF Vip. Nella fattispecie, incalzato da Chiambretti, si è riferito al settimanale Oggi che ha anticipato 8 nomi del cast. Ma chi avrebbe spifferato tutto? Cristiano Malgioglio è stato chiamato simpaticamente in causa.

Malgioglio e gli spifferi sul cast

Adriana Volpe, Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati, Antonio Zequila e Rita Rusic: sono gli otto nomi anticipati dal settimanale Oggi. Chiambretti ha chiesto a Signorini che cosa ci fosse di vero circa i nomi riportati e il direttore di Chi ha confermato in parte l’indiscrezione. “Molti sono veri, altri no”, ha commentato il giornalista che se l’è presa poi con Malgioglio (presente in studio). “Mi chiamava tutti i giorni per chiedermi del cast. Io allora gli dico i nomi a patto che non li sveli a nessuno”, ha narrato simpaticamente Alfonso. A questo punto è intervenuto Cristiano che ha confermato la versione, narrando, con la sua classica gioia spassosa, che probabilmente un giornalista ha captato un suo discorso in un ristorante milanese, spifferando il tutto.

GF Vip 4: Paola di Benedetto, Fabio Testi e Loredana Lecciso

Oltre agli otto nomi sopra citati, pare ormai certa la partecipazione al GF Vip di Paola Di Benedetto, la fidanzata di Federico Rossi. Inoltre pare vicinissimo a firmare anche l’attore Fabio Testi. Continua a tenere banco anche il nome di Loredana Lecciso: l’ex di Albano, data per certa nel cast, sembra abbia fatto un passo indietro nonostante le trattative starebbero continuando. L’ipotesi di vederla nella Casa più spiata d’Italia non è del tutto tramontata.