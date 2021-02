Grande Fratello Vip: sgambetto e scarpe volanti dietro le quinte tra due ex

Alta tensione nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata di lunedì scorso, quella del 15 febbraio, Giacomo Urtis e Mario Ermito avrebbero avuto uno scontro molto acceso. A riferire i fatti avvenuti a telecamere spente è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, durante il format Casa Chi.

I due ex gieffini avrebbero avuto un battibecco innescato dal fatto che Urtis, accortosi che Ermito non indossava l’orologio che lui stesso ha provveduto a regalargli, ha chiesto spiegazioni per la ‘mancanza’. L’attore non avendo fornito una risposta gradita a Giacomo, avrebbe provocato un gesto di stizza di quest’ultimo che si sarebbe levato una scarpa provando a tirarla addosso a Mario. Solo l’intervento di Sonia Lorenzini, testimone oculare del parapiglia, avrebbe scongiurato che la situazione precipitasse. La vicenda, però, non è finita qui.

Una volta terminata la puntata Ermito avrebbe sgambettato Urtis che sarebbe finito a terra. Parpiglia ha infine assicurato che tutto quel che ha narrato è vero e comprovato da fatti e testimoni. Resta da capire se lo scontro sia stato alimentato da ruggini profonde o sia piuttosto stato un siparietto finito male.

Grande Fratello Vip, Mario Ermito al centro del gossip dopo l’esperienza nello show

Presenza sfuggente quella di Ermito al GF Vip 5. L’attore è entrato a gioco in corso, venendo eliminato dopo poche settimane. Da quando è uscito dalla Casa più spiata d’Italia è finito al centro di diversi gossip: prima si è mormorato di una liaison con Urtis (smentita), poi di un flirt con Myriam Catania. Anche su tal vicenda Mario ha smentito. Matilde Brandi, però, amica dell’attrice, ha assicurato che c’è del tenero tra i due. Insomma, parlare di storia è inesatto e prematuro ma di feeling no. Resta da capire se tale feeling si tramuterà in qualcosa di serio.

Capitolo Myriam: non appena è uscito lo spiffero relativo al presunto flirt con Ermito in molti si sono chiesti che fine avesse fatto suo marito, Quentin Kammermann. Anche in questo caso è intervenuta Matilde Brandi che ha dichiarato che l’attrice sta vivendo un periodo molto difficoltoso dal punto di vista matrimoniale.