Grande Fratello Vip: Selvaggia Roma nuova concorrente

È tempo di nuovi ingressi al Grande Fratello Vip. Stando a quello che scrive su Giornalettismo Gabriele Parpiglia – stretto collaboratore di Alfonso Signorini – nella Casa più spiata d’Italia sta per entrare Selvaggia Roma. Un nome già noto agli appassionati di Uomini e Donne e Temptation Island. Selvaggia è una web influencer che in passato ha corteggiato Alessio Lo Passo mentre nel programma di Filippo Bisciglia ha fatto discutere, nel 2017, per via della sua tormentata relazione, oggi finita, con Francesco Chiofalo, detto Lenticchio. Negli ultimi anni la Roma è diventata una delle influencer più seguite – al momento può vantare 1 milione di follower – e non sono mancate le ospitate nel salotto di Barbara d’Urso. La 30enne è stata invitata per parlare del caso Mark Caltagirone: puù volte ha difeso l’amica Eliana Michelazzo con la quale oggi ha tagliato i ponti.

Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip ha già puntato Pierpaolo Pretelli?

Secondo quanto scrive Giornalettismo, pare che Selvaggia Roma abbia seguito fino ad oggi il Grande Fratello Vip 5 con un certo interesse per Pierpaolo Pretelli. La ragazza entra da single: potrebbe presto nascere qualcosa con l’ex Velino di Striscia la notizia? Non solo: pare che la Roma in passato abbia conosciuto Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Solo un banale rapporto d’amicizia o qualcosa di più? Sicuramente Selvaggia saprà rompere gli equilibri con il suo carattere agguerrito e determinato. Non a caso è stata una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island 2017, dove si è messa in mostra per la sua solarità e vivacità.

I nomi dei probabili concorrenti che entreranno al Grande Fratello Vip

Oltre a Selvaggia Roma nei prossimi giorni dovrebbero entrare al Grande Fratello Vip pure Simone Susinna, modello, ex naufrago dell’Isola dei Famosi ed ex fidanzato di Mariana Rodriguez, e una giornalista del Tg 5 la cui identità è ancora top secret. Sembrano certi, poi, i ritorni di Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Entrambi hanno già partecipato al reality show: l’ex marito di Simona Ventura è stato uno dei concorrenti della prima edizione mentre la Salemi ha preso parte alla terza edizione del programma, andata in onda nel 2018.