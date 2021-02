Grande Fratello Vip, Salemi beve. Zorzi: “Mandiamola a San Patrignano”

La nomination di Giulia Salemi ha fatto scattare la pace con Tommaso Zorzi con cui ha un rapporto da anni. Il concorrente ha consolato l’amica, che è scoppiata a piangere alla fine della scorsa puntata, mettendo fine alle incomprensioni e alle discussioni. Le battute, molte delle quali davvero infelici, nei confronti dell’influencer non sono cessate. Una frase del terzo finalista del GF Vip sulla ragazza ha provocato malumori tra i fan che hanno protestato sui social.

Tommaso ha ironizzato sul fatto che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli reggerebbe poco l’alcool:

“Giulia è tipo Amy Winehouse. Non ce la fa. Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce”

Battuta triste non contestata dagli altri concorrenti che si trovavano in quel momento insieme a Zorzi, compreso l’ex Velino di Striscia la Notizia che non si è scomposto per difendere la sua compagna. Questo ha generato ampio dibattito su Twitter. Avrà influenze sul televoto di stasera, venerdì 19 febbraio?

Un problema tecnico sta impedendo ai telespettatori del Grande Fratello Vip di votare nel corso del televoto, particolarmente sentito, che vede Stefania Orlando sfidare Giulia. Continua a funzionare, invece, il servizio sms che, a differenza di quanto accade con il voto espresso tramite app o sito ufficiale del reality show, è a pagamento.

Il problema ha fatto riesplodere la guerra tra le tifoserie, accusando il programma di Alfonso Signorini di essere pilotato. I fan di entrambe le donne continuano ad accusarsi a vicenda di barare e di aver creato molti account falsi per poter salvare la propria beniamina.

Non sappiamo in che cosa consiste il problema tecnico segnalato sul sito: questo avrà delle ripercussioni sul risultato finale? Quale sarà la decisione del conduttore e della produzione?

Magari durante la quarantunesima puntata di questa sera, il padrone di casa potrebbe annunciare il posticipo del televoto a lunedì, in attesa che il blocco online venga risolto.

Dayane Mello sostiene la Salemi e nelle ultime ore ha affermato che dovrebbe andare avanti senza porsi problemi. Facendo un bilancio sul suo percorso ha confessato sul fidanzato Pretelli:

“Mi sembra realmente di aver trovato l’anima gemella. C’è così tanta chimica e comprensione”

Inoltre ha spiegato di essersi sentita sempre in difetto e sbagliata nei confronti degli altri compagni di avventura, ma Pierpaolo l’ha sempre capita.