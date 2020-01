Grande Fratello Vip 5° puntata: chi dovrà abbandonare, il pronostico

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera su Canale 5 alle 21.20. Un confronto inaspettato per Rita Rusic. Il pronostico: chi uscirà tra Andrea, Patrick e Pasquale?

Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini e affiancato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Molto atteso è l’ingresso della showgirl Valeria Marini, la quale entrerà per un confronto con la rivale Rita Rusic. Le due donne, infatti, hanno un passato in comune: entrambe sono state sposate con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Si parlerà anche di un altro amore finito: Clizia Incorvaia dovrà ancora fare i conti con la vicenda del presunto tradimento nei confronti di Francesco Sarcina. Infine, i risultati del televoto: chi sarà il Vip che dovrà lasciare la Casa tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray? Il nostro pronostico dice che…

Valeria Marini super ospite della quinta puntata; Zequila e Testi temono Ray e Laricchia

Moltissimi i temi su cui discutere nella nuova puntata del reality di Canale 5. La redazione ha in serbo un’altra sorpresa per la Rusic: dopo l’incontro con l’ex marito avvenuto la scorsa puntata, Rita dovrà fare i conti con la sua ex rivale in amore Valeria Marini. Si parlerà ancora del probabile tradimento della Incorvaia nei confronti del suo ex compagno Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Ci sarà poi il momento in cui Signorini darà il verdetto sul possibile eliminato di stasera. A tal proposito, ci sono due inquilini che si sono sbilanciati in merito alle nomination. Antonio Zequila e Fabio Testi hanno affermato di temere i due veterani Pasquale Laricchia e Patrick Ray. Nella giornata di ieri, è stato proprio l’attore salernitano a dichiarare di avere il timore di finire in nomination con i gli ex gieffini. “Attenzione eh che qui qualsiasi di noi va in nomination con Pasquale e Patrick perde. Sono forti al televoto. Ci fanno saltare tutti come birilli”.

Grande Fratello Vip 2020: Andrea Denver il primo birillo a cadere? Il pronostico

Sono tantissimi i telespettatori affezionati a Patrick e Pasquale. Dopo varie storie di gossip e drammi d’amore, il pubblico chiede a gran voce anche un po di sano divertimento. I timori di Zequila sono fondati? Il pronostico di GossipeTv prevede proprio Andrea Denver come favorito per l’eliminazione di stasera.