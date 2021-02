Grande Fratello Vip quarantesima puntata: terzo finalista, televoto

Il GF Vip 5 è tornato in onda questo lunedì con la quarantesima puntata. Alfonso Signorini ha iniziato questo appuntamento ripercorrendo i momenti più importanti trascorsi dai concorrenti in questi giorni. In particolare, oltre alla svolta avvenuta tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, il conduttore ha fatto notare la frattura che si è creata nel gruppo dopo l’eliminazione di Maria Teresa Ruta. Ed è stata proprio quest’ultima la protagonista della prima fase di questa puntata. Ma prima il padrone di casa ha deciso di fare un discorso importante ai gieffini, a cui anticipa che si ritroveranno un po’ tutti a mettere le amicizie create nel reality in secondo piano per il gioco. Dopo di che, ha chiuso il televoto che vedeva Tommaso Zorzi, Rosalinda e Andrea Zelletta giocarsi il terzo posto nella finale.

Ed ecco che si è tornati a parlare della Ruta. L’ex concorrente, in giardino, ha avuto un confronto con Tommaso e Stefania. Ha ammesso che nel suo cuore non è cambiato nulla, nonostante tutto. Detto ciò, ha anche affermato di essere un po’ arrabbiata per l’atteggiamento che entrambi avrebbero tenuto nelle ultime settimane nei suoi confronti. Subito dopo, sono andate in onda alcune clip riguardanti lo scontro avvenuto tra Stefania e Dayane dopo la scorsa puntata.

La Orlando non ha preso affatto bene le parole che la coinquilina brasiliana le ha riservato in confessionale. Nonostante questo, si è passati subito a parlare di quanto accaduto tra Rosalinda e Zenga. La prima ha avuto modo di scoprire cosa ne pensa realmente Dayane della sua scelta di lasciarsi andare con Andrea all’interno della Casa. Si aspettava determinate parole, ma avrebbe preferito averla accanto in questo momento delicato.

In confessionale, Zorzi ha affrontato l’argomento riguardante il padre, con cui non ha mantenuto un rapporto stabile. Dopo il divorzio tra i suoi genitori, c’è stato un allontanamento tra lui e il papà. Tommaso ha commosso tutti, parlando di alcuni rimpianti che ha come figlio. L’influencer è pronto a ricucire il rapporto con il padre. Zorzi, Rosalinda e Zelletta sono poi arrivati in studio per confrontarsi con Antonella Elia e Pupo, prima di scoprire il risultato del televoto.

Il terzo finalista di questa quinta edizione è Tommaso con il 61% dei voti: Rosalinda 36% e Zelletta 3%. Con grande felicità per i numerosi fan e della maggior parte degli ex concorrenti presenti in studio, l’influencer si è assicurato un posto in finale. La puntata è andata avanti con le clip che hanno visto protagonisti Tommaso e Giulia, i quali si sono scontrati duramente dopo lo scorso appuntamento. Questa sera sembra essere arrivata la pace tra loro, dopo un piccolo confronto.

Il reality show ha poi riservato una sorpresa speciale per Stefania Orlando, che ha avuto modo di rivedere suo marito, Andrea Roncato. Un momento che ha commosso e che ha strappato anche qualche sorriso, grazie alla loro simpatia. In seguito, Signorini ha dovuto rivelare ai gieffini, ai presenti in studio e al pubblico che Giuliano, l’ormai ex fidanzato di Rosalinda, ha scelto di passare alla diffida. Dunque, nessuno potrà più citarlo in trasmissione.

È arrivata la sorpresa anche per Andrea Zelletta, il quale ha ricevuto un video messaggio da parte della fidanzata Natalia Paragoni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato forza al gieffino, confermandogli tutto il suo sostegno.

Come sempre l’ultima fase della puntata è dedicata alle nomination, che hanno portato al televoto Giulia e Stefania. Il meno votato sarà definitivamente eliminato venerdì prossimo. La Salemi non ha trattenuto le lacrime di fronte ai numerosi voti ricevuti dai coinquilini.