Grande Fratello Vip domani sera: primo finalista, eliminato, comico in arrivo

By

Lunedì 18 gennaio 2021 va in onda su Canale 5 una nuova puntata del reality show di Alfonso Signorini

Nuovo appuntamento con la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nella 33esima puntata condotta da Alfonso Signorini verrà decretato il nome del primo finalista. Come sempre a deciderlo sarà il pubblico a casa, chiamato a televotare nel corso della serata. La finale del programma è prevista per il prossimo 26 febbraio anche se i gieffini sono convinti che tutto finisca l’8.

Due settimane in più che potrebbero mettere a repentaglio la salute mentale dei partecipanti, soprattutto quelli rinchiusi nel bunker di Cinecittà dallo scorso settembre. Ovvero: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Adua Del Vesco, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta. La prima a crollare nei giorni scorsi è stata Maria Teresa Ruta. La sua crisi di nervi, il cui filmato ha fatto il giro della rete, sarà al centro della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Non mancherà l’eliminazione: una tra Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti, Stefania Orlando e Dayane Mello dovrà lasciare il gioco. A rischiare di più è Carlotta che dopo aver lasciato il segno all’ultima edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi, dove ha partecipato col fidanzato Nello, è praticamente trasparente nella Casa del Grande Fratello Vip. La ragazza non si è mai imposta troppo nelle dinamiche del programma e non ha suscitato particolare interesse nei telespettatori.

Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 18 gennaio ci sarà inoltre un gradita sorpresa: arriverà il comico Andrea Pucci. L’artista è stato invitato da Alfonso Signorini per promuovere la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa, in partenza su Italia Uno giovedì 21 gennaio. Si tratta della seconda stagione della versione rinnovata del format. Al fianco di Pucci è stata riconfermata Francesca Cipriani, ex del Grande Fratello.

Nel corso della nuova diretta si tornerà poi a parlare di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due sono ufficialmente una coppia ma nel corso degli ultimi giorni non sono mancati dubbi e incomprensioni. L’attacco della famiglia Pretelli alla web influencer hanno ferito molto l’italo-persiana. L’ex Velino di Striscia la notizia ha invece qualche dubbio di troppo da quando si è confrontato con la psicologa del Grande Fratello Vip.