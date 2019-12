Grande Fratello Vip, arriva il primo concorrente ufficiale: l’annuncio

Grande Fratello Vip: il reality rompe gli indugi e annuncia il primo concorrente ufficiale: ecco chi è

Il Grande Fratello Vip rompe gli indugi e rende noto il primo concorrente ufficiale che entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Si tratta di Rita Rusic. “L’esplosiva Rita Rusić, produttrice musicale e cinematografica, è la prima concorrente ufficiale”, si legge sui profili social del reality show di Canale 5, che è pronto a decollare martedì 7 gennaio, subito dopo l’Epifania. Ricordiamo che il programma è stato procrastinato al 2020; inizialmente avrebbe dovuto partire come al solito in autunno, con l’avvio della nuova stagione televisiva. Il Biscione, per esigenze di palinsesto, ha poi optato per lo slittamento.

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip: Signorini rispetta le attese

Pian piano inizia a comporsi il quadro della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo che sono stati svelati gli opinionisti, che saranno il sempreverde Pupo e la fumantina Wanda Nara, ecco il primo tassello del cast ufficiale A varcare la celebre porta rossa di Cinecittà ci sarà Rita Rusic ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Il primo nome non tradisce quindi le aspettative create da Alfonso Signorini (il direttore del magazine Chi sostituirà Ilary Blasi alla conduzione), che di recente ha detto che prenderanno parte allo show solo personaggi molto noti. “Nessuno si chiederà chi è questo?”, ha dichiarato il giornalista.

Cast Grande Fratello Vip 4: i nomi caldi orbitanti attorno al reality show di Canale 5

Nel frattempo rimane chiacchieratissimo il totonomi sul resto del cast. Secondo i rumors che trapelano dai corridoi Mediaset e da persone vicine al reality show, le figure prossime a firmare per entrare nella casa più spiata d’Italia sarebbero Loredana Lecciso, Paola Di Benedetto, Michele Cucuzza e Adriana Volpe. Si parla anche di personaggi orbitanti o che hanno orbitato attorno all’universo di Uomini e Donne. Un nome su tutti l’ex tronista Lorenzo Riccardi. Non resta che attendere ancora qualche giorno per saperne di più.