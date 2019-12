GF Vip: c’è Paola Di Benedetto (la foto non mente) e un big 78enne, gossip

Il Grande Fratello Vip pubblica una foto ‘oscurata’: chi si nasconde dietro quelle gambe intriganti? Pochi dubbi, c’è Paola Di Benedetto. In arrivo anche un attore 78enne molto celebre: ecco chi è

Il Grande Fratello Vip continua a divertirsi con il giochino del vedo non vedo, pubblicando sui suoi profili social foto dei concorrenti del prossimo cast, senza però mostrarli in volto. Stavolta, però, paiono esserci pochi dubbi sulla donna ‘oscurata’: dovrebbe trattarsi di Paola Di Benedetto. Quelle gambe intriganti, valorizzate da un paio di tacchi mozzafiato, riconducono proprio alla fidanzata di Federico Rossi che, tra l’altro, è data da diverse settimane come sicura inquilina della Casa più spiata d’Italia. Non resta che attendere l’ufficialità, anche se di tentennamenti sulla sua identità ce ne sono ben pochi. Altra news circolata nelle ultime ore relativa ai partecipanti del reality Mediaset, portano in direzione di un famoso attore 78enne. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Fabio Testi, lo spiffero sull’attore veneto: la Casa più spiata d’Italia si avvicina

A riportare che Fabio Testi sarebbe vicinissimo a firmare per partecipare al GF Vip 4 è stata Novella 2000. D’altra parte l’attore, che ha alle spalle una carriera notevole in ambito cinematografico, non è del tutto estraneo ai reality avendo già partecipato all’Isola dei Famosi nel 2003. Se ne saprà di più tra qualche giorno. Nel frattempo il cast prende sempre più una forma definita. Ufficialmente, l’unica sicura di varcare la celebre porta rossa di Cinecittà è Rita Rusic, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Tuttavia i rumors danno per certi, in via ufficiosa, anche i nomi di Aristide Malnati, Antonio Zequila, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Barbara Alberti e Paolo Ciavarro.

Grande Fratello Vip 4: nomi ufficiali e ufficiosi

Dunque, ricapitolando, l’annuncio ufficiale relativo ai prossimi concorrenti dello show di casa Mediaset ha coinvolto solo Rita Rusic. Aristide Malnati, Antonio Zequila, Antonella Elia, Fabio Testi, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Barbara Alberti e Paolo Ciavarro pare che entreranno ma non sono stati ancora ufficializzati. Neppure Paola Di Benedetto, anche se quelle gambe sembrano proprio non mentire: è lei!