Grande Fratello Vip, Pamela Barretta concorrente: problemi, Maria interviene

Pamela Barretta al Grande Fratello Vip, l’indiscrezione che crea problemi

Al Grande Fratello Vip 4 avrebbe dovuto esserci anche Pamela Barretta secondo le ultime indiscrezioni sui concorrenti: rumor a cui non abbiamo dato molto credito, a dire il vero, e che in effetti si sono rivelati infondati. Oggi il gossip sulla possibile partecipazione della Barretta al Grande Fratello Vip è venuto fuori anche in puntata, davanti a una Maria De Filippi piuttosto sorpresa perché pare che queste indiscrezioni abbiano minato il rapporto che Pamela stava instaurando con il suo nuovo corteggiatore Enzo.

Grande Fratello Vip, Pamela smentisce partecipazione: Maria De Filippi interviene

Il Cavaliere infatti sembra aver reagito così male ai rumor sulla partecipazione di Pamela al Gf Vip 4 al punto da mettere in dubbio il reale interesse di lei nei suoi confronti; in realtà Enzo era insicuro per altri motivi ma Maria ha comunque colto la palla al balzo per ribadire che non bisogna credere a tutto ciò che viene pubblicato nel Web, soprattutto al punto da prendere decisioni importanti e tanto altro ancora. La De Filippi ha ragione ma vorremmo ricordare che spesso proprio dal Web partono pettegolezzi che poi si rivelano tutt’altro che infondati. Ad ogni modo Pamela ha spiegato a tutti di essere a conoscenza di questi rumor ma ha anche sottolineato che nessuno l’ha mai contattata.

Le ultime news sui concorrenti del Gf Vip 4

Vi ricordiamo che sono stati tanti i pettegolezzi sul cast del Grande Fratello Vip 4, e che Pamela era forse quello meno sicuro; oggi possiamo dirvi che quasi sicuramente nella Casa entreranno Adriana Volpe, Antonella Elia, Michele Cucuzza e Paola Di Benedetto. Staremo a vedere se oltre a questi verrà fuori qualche altro nome nei prossimi giorni, anche se la notizia di oggi ci basta e avanza. Noi ovviamente vi terremo aggiornati, anche se, a dirla tutta, non ci sarebbe dispiaciuto dirvi che Pamela sarebbe stata una concorrente del Grande Fratello. Restate sintonizzati!