Grande Fratello Vip: Pago è il secondo concorrente ufficiale

Pago è uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2020

Nuova avventura televisiva per Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre. Dopo Temptation Island Vip il cantante sardo è stato scelto da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip, che partirà su Canale 5 a gennaio. L’annuncio ufficiale è arrivato dal diretto interessato nel corso della puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 14 dicembre. Dopo la fine della relazione con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, l’artista riparte dalla Casa più spiata d’Italia. Pago è il secondo concorrente ufficiale dopo Rita Rusic, che è stata annunciata la settimana scorsa dal settimanale Chi di Signorini.

Pago e Rita Rusic concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip

Ad oggi Pago e Rita Rusic sono gli unici due concorrenti ufficiali della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ma negli scorsi giorni si è parlato anche di: Paola Di Benedetto, Barbara Alberti, Paolo Ciavarro, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Adriana Volpe, Ilona Staller, Michele Cucuzza, Scialpi, Ivan Gonzalez, Andrea Dal Corso, Andrea Denver. Per scoprire il cast ufficiale completo toccherà attendere i prossimi giorni.

Quando inizia la quarta edizione del Grande Fratello Vip

Tranne cambiamenti dell’ultima ora, il Grande Fratello Vip partirà martedì 7 gennaio 2020. Il nuovo conduttore è Alfonso Signorini mentre i nuovi opinionisti sono Pupo e Wanda Nara.