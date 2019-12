Grande Fratello Vip news, colpaccio Signorini: raddoppiano le puntate

Il Grande Fratello Vip raddoppia il numero delle puntate: colpaccio di Signorini. Tutto le novità sul reality

Il Grande Fratello Vip raddoppia in prima serata: non più una sola puntata ma ben due. A dare la news è stato Dagospia che fa sapere che l’atteso reality dei volti noti avrà a disposizione nel palinsesto di Canale 5 ben due prime time ogni sette giorni a partire dal 7 gennaio, data di inizio della trasmissione in onda sulle reti del Biscione. Gli amanti dello show più spiato d’Italia, se la notizia dovesse trovare conferma, possono quindi esultare. Altro motivo di curiosità e interesse sarà il cast, che, per come si sta definendo, promette scintille e nomi big dello spettacolo. Nelle edizioni vip del passato non sono stati pochi i mugugni dei telespettatori relativi ai concorrenti. “Ma che vip sono questi?”, hanno spesso lamentato diversi utenti. Quest’anno, però, la musica sembra proprio che cambierà. D’altra parte Alfonso Signorini è stato chiaro: “Nessuno si domanderà chi è questo”.

“Signorini non lascia, raddoppia!”. Doppio appuntamento a settimana in prime time

“Signorini non lascia, raddoppia! A partire dal prossimo 7 gennaio, il Grande Fratello Vip avrà due prime time alla settimana. Praticamente raddoppiano le puntate”, ha riferito Dagospia. E le news non sono finite qui. Il cast comincia a prendere una forma definita. Il direttore di Chi, ospite ieri da Piero Chiambretti a #cr4 La repubblica delle donne, ha confermato alcune indiscrezioni delle ultime ore. In particolare, circa gli otto nomi divulgati dal settimanale Oggi in anteprima, ha dichiarato: “Molti sono veri, altri no”. Nella fattispecie si è riferito a questi personaggi: Adriana Volpe, Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati, Antonio Zequila e Rita Rusic (quest’ultima unica vip confermata ufficialmente dalla produzione del reality)

GF Vip: gli altri tre nomi caldi

Altra concorrente data per certa è Paola Di Benedetto, la fidanzata di Federico Rossi. Inoltre pare vicinissimo a firmare anche l’attore Fabio Testi. Continua invece a tenere banco il nome di Loredana Lecciso: data per certa fino a pochi giorni fa, è poi stata derubricata dal cast dopo che lei stessa ha fatto sapere di aver declinato l’offerta. Tuttavia i ben informati sussurrano che ci sarebbero ancora in corso trattative per portarla nella Casa più spiata d’Italia.