Questa notte nella Casa del Grande Fratello Vip c’è stata una confessione assai curiosa: Oriana Marzoli dopo la notte di passione passata con Antonino Spinalbese avrebbe un ritardo. La venezuelana si è confidata con l’amica Sarah Altobello rivelandole questo segreto che non la fa stare tranquillissima.

I commentatori di Twitter hanno preso la faccenda con meno preoccupazione e con molta ironia. In alcuni ‘cinguettii’ tirato in ballo Sonia Bruganelli, che in un’intervista, prima che iniziasse il reality show, disse di aver proposto di mettere nella Casa una donna incinta al primo mese di gravidanza e di farla partorire al GF Vip. Per i fan del programma il desiderio di Sonia potrebbe avverarsi.

Spinalbese ha esplicitamente detto che la Marzoli non è la donna che fa per lui. L’ha scaricata dopo aver avuto un rapporto intimo sotto le coperte e lunedì scorso in puntata ha dichiarato di essere interessato a Ginevra Lamborghini. Inutile dire che se il “ritardo” della venezuelana si dovesse protrarre scoppierebbe una vera e propria bomba nella Casa più spiata d’Italia.

Com’è il rapporto tra Spinalbese e la Marzoli dopo la puntata di lunedì

Dopo la puntata di lunedì 28 novembre, il rapporto tra Oriana e Antonino si è raffreddato. Negli ultimi giorni non si sono calcolati granché, fino al pomeriggio di giovedì 1 dicembre quando la venezuelana ha sentito l’ex della Rodriguez parlare male di lei con Alberto De Pisis.

Spinalbese stava ribadendo che con Oriana non ci sarebbe mai potuto essere nulla oltre ad un’intimità fisica perché non la ritiene una persona profonda. Quando l’influencer lo ha sentito, si è molto arrabbiata. Lei è corsa in camera e quando lui l’ha raggiunta ha messo le cose in chiaro:

“Tu mi fai passare per scema. A me va bene essere amici, ma non andare in giro a die che non sono capace di fare discorsi profondi. Non voglio passare per un’idiota. Se non mi senti parlare di cose serie è perché dopo 5 minuti che parlo tu ti alzi e te ne vai. Quello che stai facendo non è bello“.

I due hanno discusso per un po’ per poi chiarirsi. Sembrava tutto finito tra loro con Antonino deciso a non avere nient’altro che un rapporto civile con Oriana, ma questa notte i due si sono ritrovati di nuovo molto vicini. La vippona infatti ha fatto un lungo massaggio a Spinalbese che ha accettato di buon grado. Forse, nonostante le tante critiche reciproche, l’attrazione tra loro è troppo forte per riuscire a stare lontani?