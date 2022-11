Alberto De Pisis è rientrato al GF Vip: era l’ultimo positivo al Covid. Tutti i concorrenti sono rientrati e l’incubo Covid sembra essere finito. Da giorni infatti non saltano fuori nuovi casi, sebbene la produzione stia continuando a fare tamponi ogni giorno, o quasi. Alberto è tornato oggi pomeriggio durante un nuovo freeze per i Vipponi, così come era successo con gli altri una settimana fa. Dopo più di dieci giorni il giovane è rientrato in gioco e per lui è finito un incubo, come per gli altri.

“Avete fatto i bravi senza di me? Quanto mi siete mancati!”, ha esclamato appena è rientrato nella Casa. Ha salutato tutti i Vipponi freezati che incontrava andando in salotto, poi ha detto di essere felicissimo di essere tornato. Il GF Vip ha interrotto il freeze e sono tutti corsi ad abbracciarlo! Dopo i saluti, Alberto ha raccontato i giorni in isolamento: “Dieci giorni in silenzio, è stato un incubo. Ero blindato”. E ancora ha raccontato che sono stati dieci mesi, una situazione molto pesante: “A tratti avevo le allucinazioni. Facevo di quei pianti nel pomeriggio, ero super malinconico e a me la malinconia piace viverla”.

L’assenza di Alberto si è fatta sentire anche per il pubblico: sui social erano tutti felicissimi di riaverlo finalmente in Casa. E il concorrente non ha deluso le aspettative: appena è rientrato Alberto ha scatenato la lite tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese! Tra i due c’è stata di nuovo tensione negli ultimi giorni ed è sfociata in un confronto in veranda appena Alberto ha cominciato a informarsi sulle ultime vicende della Casa.

Prima ha spento Antonella Fiordelisi, che alla domanda “cosa c’è di nuovo?” ha risposto “io e Edo stiamo litigando, ti interessa?”. Questa è stata la risposta di Alberto: “Amore ma questa non è una novità, e no non mi interessa”. Poi c’è stata una domanda a Edoardo che ha fatto partire la discussione con Spinalbese. Erano giorni che i due accumulavano e alcune battute di Donnamaria non sono piaciute all’altro. Non si sono presi nelle prime settimane, è vero, ma nelle ultime invece sembrava stessero costruendo un bel rapporto. Oggi è saltato fuori che così non è per Antonino.

Spinalbese e Donnamaria, è di nuovo scontro al GF Vip 7

Edoardo ha fatto una battuta su Ginevra che non è piaciuta ad Antonino e oggi hanno litigato, subito dopo il ritorno di Alberto. Quando è arrivato l’aereo dai Gintonic, Donnamaria ha detto all’altro di “cavalcare l’onda”. In un’altra occasione gli avrebbe dato del “porco”. Per Antonino questo non va bene perché non avrebbe dato nessuna confidenza a Edoardo. Gli ha dato dell’insicuro e Donnamaria non ci sta: “Prendermi dell’insicuro da una persona che a mia volta reputo un insicuro, perché uno che passa le giornate a guardarsi allo specchio a mettersi le creme tutti i giorni… Io non ce l’ho con te, non sono invidioso di te”.

Antonino ha sostenuto di non aver mai detto che Edoardo è invidioso di lui, ma del rapporto che ha con Antonella. Quindi il ragazzo di Forum ha spiegato le sue ragioni: “Con te non avevo nessun problema. Se mi prendo confidenza con una persona e faccio una battuta è grave?”. Per l’altro sì, lo è: “Non te l’ho data la confidenza”. Antonella ha provato a intervenire, il fidanzato l’ha fermata dicendo di sapersi difendere da solo.

Spinalbese ha aggiunto: “Non mi interessa Edoardo. Non mi interessa il tuo parere. Si tratta che io non ti do confidenza”. Edoardo non ha cambiato idea sul “porco”: “Non è che penso che tu sia un porco, penso che ci sia una verità dietro questa battuta che ti ho fatto”. Rivolgendosi agli altri, Antonino ha proseguito così: “In questi giorni si sta prendendo sempre più confidenza. Ha sempre la classica frase che ha un’altra intenzione, è un’ironia che non accetto da parte sua. E gliel’ho fatto capire giorno dopo giorno”. Donnamaria ha concluso: “Meglio saperle queste cose che non saperle”.

Edoardo ci è rimasto male per questa discussione con Spinalbese, era evidente seguendo la diretta. Tant’è che dopo questo scontro, accumulato a diverse incomprensioni con Antonella, si è isolato in magazzino a riflettere in solitudine.