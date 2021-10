Grande Fratello Vip, ora parla Pago: il parere su Miriana Trevisan e Pisu

Il cantante sardo, in un’intervista radiofonica, si pronuncia sul legame che si è creato tra la sua ex moglie e il figlio di Patrizia Mirigliani

Sta facendo molto discutere il legame particolare nato tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. Da un lato il ragazzo scalpita, desideroso di far decollare la relazione; dall’altro la showgirl campana frena, timorosa di quel che potrebbe accadere all’esterno se dovesse lasciarsi andare. Sulla questione, nelle scorse ore, si è pronunciato Pago, al secolo Pacifico Settembre, l’ex marito della soubrette napoletana, dalla quale ha avuto un figlio, Nicola.

Il cantante sardo ha commentato la situazione della sua ex intervenendo nella trasmissione “Non Succederà più”, in onda su Radio Radio. “La sto seguendo, sono contento per lei – ha assicurato Pago -. Lo sono se lei sta bene, io penso che sia frenata per il periodo molto complicato che ha vissuto più che per la differenza d’età. Vuole viversi le storie andando con i piedi di piombo”.

Il pubblico del reality è diviso: c’è chi crede che Miriana stia solo ‘giocando’ con Pisu e chi invece pensa che ci sia una reale attrazione verso il ragazzo, frenata però da aspetti personali. Pacifico dà ragione a chi nutre la convinzione che la showgirl campana non stia prendendo per il naso Nicola. “Secondo me le piace, altrimenti non starebbe lì a fare giochi – ha sottolineato Settembre -. Vuole capire bene la persona. Approvo, non mi opporrei per la differenza d’età”.

Grande Fratello Vip, la situazione tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

A non pensarla come il cantante sardo, è la madre di Nicola, Patrizia Mirigliani, che ha lasciato intendere chiaramente di non essere particolarmente entusiasta dell’atteggiamento tenuto dalla Trevisan. La questione è stata fatta notare a Miriana che è entrata in crisi, allontanandosi da Pisu dopo la puntata in prime time di venerdì 22 ottobre. Un fatto che ha provocato una dura reazione da parte del giovane che ha tuonato: “Io la devo cancellare”.

Dopo lo sfogo, però, la situazione si è calmata e Miriana e Nicola hanno ripreso ad avvicinarsi. Non solo, nel corso della giornata di domenica 24 ottobre sono tornati a confrontarsi. La showgirl ha ribadito a Pisu che probabilmente lui ha bisogno di un po’ di tempo “per imparare a stare solo prima di mettersi alla ricerca dell’amore”. Quindi ha aggiunto che sente su di sé la “responsabilità” del fatto che lui debba fare un lavoro su se stesso, non in coppia.

“Adesso che sei in una fase importantissima, hai bisogno di pace”, ha chiosato Miriana, concludendo che per ora non vuole imbarcarsi in una relazione seria. Concetto espresso a più non posso anche nei giorni scorsi. Nonostante ciò Pisu l’ha abbracciata dando un segnale più che chiaro: non ha assolutamente intenzione di mollare la presa.