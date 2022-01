Grande Fratello Vip, nuova coppia: limoni di fuoco in sauna, chi ha ceduto

Nuovo anno, nuova coppia all’interno della Casa del GF Vip 6. Dopo l’avvicinamento tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan e l’amore scattato tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, altri due Vipponi sembrano essere molto attratti l’uno dall’altra, tanto da aver deciso di non nascondere più i loro sentimenti. Ecco chi sono e cosa è avvenuto nella Casa più spiata d’Italia.

Ad aver scaldato la Casa, nella notte tra il 9 il 10 gennaio 2021, sono state le effusioni tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Da un po’ di tempo i due sono molto vicini. La notte di Capodanno, solo qualche giorno fa, l’imprenditore 36enne e la modella 25enne si sono effettivamente scambiati un bacio sotto il vischio. Tuttavia sembrava che per i due non ci fossero speranze. La Calemme ha addirittura spiegato di essere single ma di avere comunque una persona che la aspetta fuori dalla Casa. Ciò ha assopito le speranze dell’imprenditore, apparso fin da subito attratto da lei.

Ieri sera, però, l’ex professoressa dell’Eredità ha finalmente ceduto ad Antinolfi. I due, che hanno trascorso il pomeriggio insieme, si sono infatti scambiati lunghi baci davanti alle telecamere, senza nascondersi più sotto il plaid come hanno fatto in precedenza. Le immagini delle loro effusioni hanno fatto il giro del web, scatenando i commenti di molti telespettatori. Resta da vedere se la Calemme sia davvero presa da Gianmaria o se abbia intenzione di rimanere comunque legata alla misteriosa persona che l’attende una volta terminato il reality.

Ciò che è certo è che finalmente l’influencer si è decisamente lasciata andare con il 36enne. I due hanno infatti intrapreso una lunga e appassionata conversazione in sauna, durante la quale sono apparsi molto affiatati e a loro agio. Il bacio è scattato mentre i due stavano chiacchierando e ascoltando musica. Approfittando del momento propizio Gianmaria si è fatto quindi coraggio e ha preso l’iniziativa, stringendo a sé il viso di Federica, che non si è tirata indietro.

Il 36enne napoletano, ex di Belen Rodriguez e Soleil Sorge, sembra essersi definitivamente messo alle spalle la relazione burrascosa con Sophie Codegoni. I due hanno flirtato al lungo nelle ultime settimane. Poco prima di Natale però l’imprenditore ha deciso di chiudere con l’ex tronista di Uomini e Donne in quanto stufo di stare in un limbo e di non comprendere le sue vere intenzioni nei suoi confronti. Con Federica sarà la volta buona? Staremo a vedere.