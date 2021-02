Grande Fratello Vip, non ci sarà la diretta stanotte: il motivo dello stop

Stanotte non ci sarà la diretta del Grande Fratello Vip. Un avviso comparso sui social del reality show ha mandato in tilt il pubblico della diretta 24 ore su 24, soprattutto quello notturno. Non che in questa edizione ci siano state tante lunghe nottate di scherzi e discussioni, anzi gli autori sono stati molto clementi e permessivi concedendo ai concorrenti di andare a dormire relativamente presto. Negli anni passati infatti se un concorrente metteva la testa sul cuscino a mezzanotte partiva subito la musica a tutto volume. Le luci nelle camere sono sempre state spente alle due di notte, invece in questa edizione i Vipponi vengono coccolati un po’ di più e può capitare di vederli a letto già a mezzanotte e mezza.

Per questi motivi quindi è possibile che stanotte il pubblico non si perderà nulla. Se i concorrenti andranno a letto all’una o poco prima, o poco dopo, allora questo stop della diretta del GF Vip stanotte non scatenerà nessuna polemica sui social. Nelle storie su Instagram del Grande Fratello è apparso un avviso sulla diretta di stanotte: si fermerà dall’1 alle 9 per degli interventi tecnici. Si tratta di interventi che avevano già programmato, come hanno specificato nel messaggio. Quindi nulla legato a qualcosa accaduto nelle ultime ore.

Molto probabilmente questi interventi tecnici sono dovuti alla novità annunciata da Alfonso Signorini ieri sera. Nel corso della quarantaduesima puntata infatti il conduttore ha spiegato che nell’ultima settimana di questo GF Vip 5 si procederà con una sperimentazione. La diretta non sarà più propriamente una diretta, ma andrà in differita di pochi minuti. Un tempo non molto lungo ma che permetterebbe alla regia di evitare di mandare in onda degli episodi che poi scatenerebbero la polemica sul Web.

Il pubblico dei social è sempre alla caccia di bestemmie e scivoloni e appena ne scovano qualcuna il video inizia a diffondersi a macchia d’olio. E si comincia a chiedere la squalifica del concorrente in questione. Alfonso ieri sera ha usato testuali parole: “Vogliamo evitare qualche spiacevole inconveniente”. Insomma, è chiaro che il Grande Fratello Vip sia corso ai ripari dopo le numerose squalifiche di questa edizione. E hanno deciso di tutelarsi dalle continue polemiche andando in differita di qualche minuto.