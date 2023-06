Grande Fratello Vip/Nip, opinioniste: è quasi fatta, ecco i 2 nomi

Mancano ancora diversi mesi all’inizio dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, ma sembra proprio che i lavori siano già iniziati. Quella che inizierà il prossimo settembre si prospetta essere un’edizione abbastanza diversa: oltre ai concorrenti vip, infatti, potranno partecipare anche i cosidetti “nip“, ovvero le persone non appartenenti al mondo dello spettacolo. Al timone del programma, ancora una volta, tornerà Alfonso Signorini. Ma chi sarà al suo fianco? A quanto pare, Orietta Berti farà il bis e siederà di nuovo sulla poltrona da opinionista. D’altro canto, invece, sembrava dato per certo l’addio di Sonia Bruganelli. Questo, almeno fino ad ora.

L’esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, ha svelato poco fa nelle sue storie Instagram una notizia inedita: a quanto pare, potrebbe rivestire per la terza volta il ruolo di opinionista nuovamente Sonia Bruganelli. Secondo quanto rivelato dall’influencer, il programma starebbe cercando in tutti i modi di far rimanere la donna nel reality. La Bruganelli, difatti, dopo la finale dello scorso aprile, aveva comunicato la decisione di lasciare la trasmissione. C’è da dire, però, che l’ex moglie di Paolo Bonolis aveva dichiarato la stessa cosa anche lo scorso anno, per poi tornare sulla famigerata poltrona a settembre.

In questi mesi, sono stati diversi i nomi diffusosi per il ruolo di opinionista. In particolare, i più gettonati erano Giulia Salemi e Giuseppe Cruciani, il quale sarebbe stato molto corteggiato da Alfonso Signorini. Tuttavia, nei giorni scorsi, si era diffusa la notizia secondo la quale la conduttrice italo persiana sarebbe tornata nei panni di “opinionista social“, per svelare l’opinione del web durante le puntate del GF Vip.

Dunque, questo ha lasciato nuovamente uno spazio su chi avrebbe potuto affiancare Orietta Berti nel prossimo autunno. Ebbene, sembrerebbe che, in realtà, non ci sarà nessun nome nuovo, dato che pare che il programma avrebbe deciso di ripuntare sulla Bruganelli, fresca di divorzio da Paolo Bonolis. Naturalmente, queste rimangono solamente indiscrezioni, dato che non c’è stata ancora nessuna comunicazione ufficiale. Bisognerà attendere le prossime settimane per scoprire se Sonia sarà ancora una volta l’opinionista del reality show di Canale 5.