Grande Fratello Vip, Merola: “Il mio voto influenzato”, Silvestrin? Bullo e violento

Valerio Merola contro Enrico Silvestrin: “Il pubblico lo ha voluto punire per il suo atteggiamento omofobo”

Valerio Merola ed Enrico Silvestrin non hanno particolarmente legato durante il Grande Fratello Vip. I due, sia dentro che la Casa che fuori, si sono ampiamente scontrati, facendosi coinvolgere in discussioni che poi sono sfociati in veri e propri litigi. Proprio per questo motivo, oggi, l’opinione di Merola nei confronti dell’attore non è dei migliori. Intervistato da Giada di Miceli a Non succederà più, programma radiofonico in onda ogni sabato su Radio Radio, l’ex concorrente del Gf Vip non ha riservato sconti a Silvestrin. “È uscito dopo di me perché il pubblico lo ha voluto punire sia per il suo atteggiamento omofobo sia per gli attacchi riservati a me” ha detto.

Grande Fratello Vip, Merola contro Silvestrin: “Ha dimostrato il suo bullismo e la sua violenza verbale”

Perché Valerio Merola ce l’ha così tanto con Enrico Silvestrin? “Con me (al Gf Vip, ndr) ha dimostrato il suo bullismo e la sua violenza verbale” ha dichiarato Merola “Tant’è vero che è uscito la settimana dopo di me, se il pubblico avesse approvato lo avrebbe premiato”. Come se non bastasse, sempre a Radio Radio, il conduttore ha anche affermato di essere convinto di essere uscito dal reality proprio per colpa di Silvestrin. Il motivo? “Il mio voto è stato ampiamente influenzato da ciò che è andato in onda alle mie spalle. Influenzato in negativo dagli attacchi di Silvestrin, alle quali io non ho mai potuto mai replicare” ha spiegato Valerio.

Gf Vip, Elia Fongaro e Jane Alexander non convincono Merola: “Ho tanti dubbi”

A Valerio Merola oggi è stato chiesto di parlare anche della coppia formata da Elia Fongaro e Jane Alexander. Cosa ne pensa lui di questa storia d’amore nata al Gf Vip? “Ho tanti dubbi” ha detto l’ex gieffino “Auguro a Elia e Jane tanta fortuna ma non riesco a vedere una passione travolgente, mi sembrano entrambi un po’ frenati”.