Grande Fratello Vip, marito di Stefania Orlando: “Roncato mi ha telefonato”

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, ha risposto alle domande dei giornalisti di Chi Magazine nella puntata di oggi di Casa Chi. Il chitarrista ha confessato anche i suoi timori legati all’ulteriore prolungamento del programma. Per ciò che gli riguarda, ha precisato, Stefania potrebbe stare via di casa anche un altro anno purché sia felice e sorridente e stia bene. Questa cosa è venuta un po’ a mancare negli ultimi giorni, sia a lei sia all’amico Tommaso Zorzi, infatti i due sembrano voler lasciare la Casa l’8 febbraio.

La decisione ufficiale verrà senz’altro comunicata allo scadere del tempo, gli autori e Signorini proveranno a tenerli dentro in tutti i modi essendo due pezzi da novanta nel gioco. Anche Simone non ha vissuto giorni facili e non ha nascosto le preoccupazioni per Stefania. Dopo cinque mesi rinchiusa nella Casa di Cinecittà, come reagirà tornando alla vita di sempre? Simone ha spiegato quali sono i suoi timori a tal proposito:

“Temo per la sua incolumità psicologica, è una grossa pressione vivere in quella situazione. Sono preoccupato anche per quando uscirà, avrà bisogno forse di un periodo per riadattarsi alla vita normale”.

Uno dei momenti più critici del percorso di Stefania Orlando al GF Vip 5 è arrivato molto di recente. Le parole del suo ex marito Andrea roncato hanno scosso molto la conduttrice, ma anche tutti i suoi fan. Simone ha lanciato un appello affinché cessassero gli insulti verso Roncato, a cui comunque sia lui sia Stefania sono molto legati. Hanno costruito negli anni un rapporto solido, fino all’allontanamento almeno. Tuttavia lui pensa che Roncato da Barbara d’Urso abbia detto semplicemente ciò che pensa e che non si sia fatto condizionare dalla situazione. Anche perché è un uomo di spettacolo da tantissimi anni, per cui non di certo un novellino della televisione. Ciò che invece potrebbe aver colto di sorpresa Roncato è il mondo dei social.

Secondo Gianlorenzi, infatti, Roncato avrebbe fatto male i conti con l’enorme caos che si genera sui social network e che se viene alimentato si scatena ulteriormente. Un mondo in cui, ha detto, spesso è meglio fare un passo indietro piuttosto che rimarcare. Probabilmente alcune parole sono state dettate da momenti di rabbia, vedendo arrivare insulti su insulti a cui non si è abituati, ha aggiunto ancora. Simone ha parlato di Andrea Roncato come di una persona per bene, buona e a cui lui e Stefania vogliono bene. Per questo si è sentito di lanciare l’appello per far cessare gli attacchi, oltre che per dimostrargli la loro vicinanza e il loro affetto. Infine, Simone ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Andrea Roncato: