Grande Fratello Vip, Manila crolla e scrive una lettera: gelo di Bortuzzo

La Casa del Grande Fratello Vip è spaccata in due: da un lato la comitiva di Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, dall’altro la fazione di Lucrezia, Jessica Selassiè, Miriana Trevisan e altri che nutrono mal di pancia nei confronti dell’ex di Pippo Baudo & Co. Una situazione che ha inevitabilmente portato anche quei concorrenti ‘neutri’ a schierarsi. Tra questi c’è Manuel Bortuzzo, che da quando ha vinto le sue titubanze con Lulù, le è sempre stato al fianco, sganciandosi dal suddetto trio. Il nuotatore, tra l’altro, a breve abbandonerà il reality show, tornando a coltivare i suoi progetti di vita extra-GF Vip. Per questo intreccio di dinamiche, Manila è crollata nelle scorse ore, lasciandosi andare al pianto e scrivendo una lettera indirizzata al giovane triestino.

“Sto scrivendo una lettera a Manu, prima che parta”, ha raccontato, piangendo, l’ex Miss Italia a Soleil nell’esternare il proprio malessere per la distanza che si è creata con Manuel. Quindi ha aggiunto. “Voglio leggerla, prima di dargliela. Si è alzato un muro tra di noi e non c’è modo di parlarne quindi gli scrivo” L’italo americana ha trovato l’idea dell’amica azzeccata, stimolandola a procedere nel suo intento.

Ad aver provocato una frattura tra Manila, Soleil e Katia sono state le liti furiose tra Lulù, la Ricciarelli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La Nazzaro, in tali frangenti, ha sempre giustificato sia la soprano sia l’influencer, anche quando sono state pronunciate frasi pietose da parte dell’ex di Pippo Baudo, fatto che è andato di traverso non poco a Bortuzzo.

Grande Fratello Vip, perché Bortuzzo si è sganciato da Manila Nazzaro & Co

Manila coltiva la speranza che il gelo che ha pervaso il rapporto con Manuel possa sciogliersi. “Lui ha avuto questo atteggiamento perché per lui non si può litigare per queste stupidaggini. Lui non può spendere energie per queste cose“, ha detto la Nazzaro a Soleil. “Noi – ha aggiunto – condividevamo tutto e poi c’è stata questa roba glaciale ma ho capito che lui non mi vuole parlare.”

Soleil, su tale punto, ha però una visione leggermente differente rispetto a quella dell’amica: “Magari con più tranquillità… Io ho pensato che a lui dispiace lasciarci e attua dei meccanismi di difesa”. In realtà la situazione è un po’ differente.

Il nuotatore, dopo aver ascoltato i commenti di Katia a sfondo razzista e omofobo, ha chiuso i rapporti. Inevitabile che si sia pure raffreddato il dialogo con quelle persone che continuano a spalleggiare la soprano, tra le quali c’è appunto Manila. Ora non resta che attendere di vedere la reazione di Bortuzzo alla lettera dell’ex Miss Italia.