Grande Fratello Vip, arriva un’altra smentita: le parole di Ludovica Pagani

Un’altra smentita per quanto riguarda il cast del Grande Fratello Vip. Perde altri pezzi. Alcuni nomi anche importanti, come quello di Eva Grimaldi, che avrebbe potuto dare tanto a un reality show come quello di Canale 5 e affrontare tematiche molto dibattute. Lei non ci sarà. Ma non sarà l’unica. Stanno saltando fuori altri nomi di personaggi famosi che o hanno detto no al Gf Vip di Alfonso Signorini o non sono stati mai contattati. A confessare che quest’anno non ci sarà al Grande Fratello (forse il prossimo anno accetterà?) è stata adesso Ludovica Pagani, giornalista sportiva che ha lavorato per Sportitalia e Quelli che il calcio, paragonata più volte a Diletta Leotta. Anche lei bravissima nel suo lavoro e dotata di una grande bellezza. Si sarebbe rivelata un ottimo acquisto per Signorini, ma ha in ballo ben altri progetti lavorativi, che faranno senz’altro un gran bene alla sua carriera. Ha soli 25 anni, eppure è riuscita già a tagliare traguardi importanti, scacciando – insieme a Diletta Leotta e Paola Ferrari – quel pensiero maschilista secondo cui solo gli uomini dovrebbero parlare di calcio.

Grande Fratello Vip, Ludovica Pagani non presente nel cast: le sue parole

Ludovica Pagani non ci sarà al Gf Vip 5. Isaechia.it e la pagina Instagram IlBlogDelleVerità hanno riportato testuali parole della giornalista calcistica: “Ma non è vero che parteciperò, raga. Non parteciperò”. Più chiara di così! Non sappiamo, però, se è stata contattata da Signorini e abbia rifiutato dicendo un categorico no, ma è chiaro che i suoi progetti futuri siano ben altri, lontani dal Grande Fratello. Vuole rendere ancora più grandiosa la sua carriera da giornalista sportiva. Il cast del Gf Vip ha perso lei (data per possibile concorrente) e altri personaggi molto famosi, che avrebbero sicuramente dato il proprio contributo per far schizzare gli ascolti del reality! Ma il conduttore Alfonso Signorini ha assicurato che nel cast di questa nuova edizione ci saranno grandi nomi. Attendiamo gli assi nella manica.

Eva Grimaldi e Gabriel Garko, i due ex dicono no al Gf Vip

Sono stati fatti diversi nomi di Vip. Chi ci sarà davvero? Sarebbe stato bello vedere sotto allo stesso tetto due ex molto famosi: Gabriel Garko ed Eva Grimaldi. Entrambi hanno smentito la propria partecipazione, senza aggiungere troppi dettagli. All’interno del reality show verranno senz’altro create altre dinamiche esplosive che riusciranno a tener sempre alta l’attenzione del pubblico a casa.