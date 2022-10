Grande Fratello Vip, Luca Salatino ha deciso: “Vado via”

La settima edizione del Grande Fratello Vip continua a perdere concorrenti. Nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino ha deciso di abbandonare il reality show di Alfonso Signorini. L’annuncio ufficiale, salvo cambiamenti improvvisi, dovrebbe arrivare nel corso della puntata in onda in prima serata lunedì 10 ottobre.

La confessione di Luca Salatino

In questi giorni Luca Salatino sente costantemente la mancanza della fidanzata Soraia, conosciuta alla corte di Maria De Filippi, e di tutta la sua famiglia. Gli scontri con gli altri coinquilini, in particolare con Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta, non hanno sicuramente agevolato la situazione. Il ragazzo ha così confidato agli altri partecipanti:

“Questo gioco non fa per me. Qui fanno giochetti e trucchetti io sono sono così purtroppo. Quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene”

Nikita Pelizon e Charlie Gnocchi, con i quali Luca Salatino ha legato di più rispetto al resto del cast, hanno provato a far cambiare idea al giovane che però appare irremovibile:

“Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione. Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… ora non posso parlà. La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene”

Luca Salatino ha poi ammesso di aver capito al Grande Fratello Vip che Soraia è la donna della sua vita e che questa lontananza – che potrebbe durare fino alla prossima primavera data la lunghezza del format – potrebbe dilaniare il loro rapporto che invece merita di essere vissuto appieno.

Elenoire Ferruzzi. che più volte si è scontrata con Luca Salatino in questo primo mese di permanenza al GF Vip, ha spinto il coinquilino ad andare via, stufa di alcuni suoi comportamenti. Con convinzione ha affermato:

“Vuole andare? Che andasse. Questo gioco non fa per lui. Questo gioco è per pochi. Anche per noi è difficile, ma noi non facciamo diventare dei pungiball le altre persone ed io gli insulti non li accetto”

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip del 10 ottobre

Oltre a discutere della scelta di Luca Salatino nella nuova puntata del Grande Fratello Vip si tornerà a parlare del caso Marco Bellavia. Federica Panicucci a Mattino 5 ha annunciato che l’ex conduttore di Bim Bum ha inviato un video messaggio alla produzione che Alfonso Signorini mostrerà al pubblico nel corso della diretta.

Sono molti i telespettatori che sperano in un ritorno del gieffino nel bunker di Cinecittà ma date le sue condizioni di salute è piuttosto improbabile. Si discuterà, inoltre, della presunta bestemmia di Amaurys Perez, che si sarebbe lasciato scappare un’espressione ingiuriosa durante un momento di confidenze in giardino.