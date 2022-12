Grande Fratello Vip, lite tra Luca Onestini e Nikita: tra i due è finita

Ennesimo confronto-scontro alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Protagonisti Luca Onestini e Nikita Pelizon, che dopo il flirt iniziale si sono allontanati sempre più. In realtà è stata la modella e influencer a spingere per un avvicinamento all’ex tronista di Uomini e Donne ma la liaison non è mai andata in porto. E oggi i due Vipponi di Alfonso Signorini sono più lontani che mai…

Perché hanno litigato Onestini e Nikita al GF Vip

“Tu mi hai chiesto di stare lontano” – ha affermato Luca Onestini nell’ultima discussione con Nikita Pelizon al GF Vip – “Tu mi hai detto di fare un passo avanti oppure indietro e di aiutarti a vedermi come un amico, parola che mi hai detto che non posso usare”. “Se una persona mi dice che non ha interesse nei miei confronti non si mette a comportarsi come hai fatto tu. Mi hai lasciato la porta aperta per niente”, ha replicato la gieffina.

A quel punto l’ex Mister Italia, che ha già partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, ha perso la pazienza e ha accusato la coinquilina di essere una bugiarda:

“Ma se io non ti conoscevo tesoro… era chiaro. A me non me ne frega niente di te, per me non esisti. Non è che ti odio ma non mi interessi. Una persona così io non voglio averci niente a che fare. Non mi va di parlarti perché ti inventi le cose, certo amore che te le inventi… ed anche pesanti. Facendo una sintesi dici che ti ho usata ed ho giocato con i tuoi sentimenti. Io provavo una amicizia e tu non l’hai rispettata ed anzi, dici che io sono preso da te. Prima di entrare avevi una persona fuori… poi sono entrato io e tu ti sei dichiarata. È finita qua la conversazione, non ho più niente da dire né oggi né domani”

Lapidaria la replica di Nikita Pelizon: “L’amicizia per me è un’altra cosa”. L’ex tentatrice di Temptation Island è stata poi consolata da Daniele Dal Moro, che l’ha abbracciata a lungo. Secondo il ragazzo Onestini si pentirà per il fatto di non aver voluto approfondire un rapporto “con una bella persona” come Nikita.

Luca si è invece sfogato con Sofia Giaele De Donà, definendosi deluso dal comportamento della Pelizon che, a suo dire, non avrebbe rispettato i suoi sentimenti di amicizia nei suoi confronti.

Grande Fratello Vip: il 26 dicembre la svolta

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 lunedì 26 dicembre, tutti i concorrenti – ad eccezione degli ultimi entrati – dovranno decidere se restare o lasciare il bunker di Cinecittà. Il reality show è stato prolungato da Mediaset fino al prossimo aprile.

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero quattro i Vipponi propensi a mollare il gioco. In primis Luca Salatino, da tempo sofferente nella Casa più spiata d’Italia. Sarebbe pronto ad andare via anche Antonino Spinalbese, che tra l’altro deve rimuovere una ciste.

Non è escluso, inoltre, un abbandono di Wilma Goich e Patrizia Rossetti, che hanno varcato la Porta rossa lo scorso settembre. Intanto in studio arriverà Soleil Sorge, che rimpiazzerà momentaneamente Sonia Bruganelli in qualità di opinionista (che si è concessa una pausa per trascorrere le festività natalizie con la sua famiglia). L’italo-americana, già conduttrice del GF Vip Party, affiancherà Orietta Berti.