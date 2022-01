Grande Fratello Vip, l’ira di Katia su Davide: “Altrimenti dico che sei nano”

L’ira di Katia Ricciarelli si abbatte nuovamente sulla Casa del Grande Fratello Vip. Stavolta nel mirino della soprano è finito Davide Silvestri che scherzando con Barù, si è lasciato sfuggire un “vieni vecchietta”. Apriti cielo: l’ex di Pippo Baudo è andata su tutte le furie, arrivando persino a dire all’attore che dopo quella battuta il loro rapporto è stato compromesso. A nulla è valso il tentativo di Silvestri di scusarsi. Katia ha rincarato la dose, sostenendo che è venuto meno il rispetto. Una reazione che apparsa alquanto esagerata visto che Barù e Davide non hanno usato toni né offensivi né sarcastici.

“Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st…o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata, mi fa schifo questa robaccia. Ho più anni di voi e me ne vanto! Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano”. Questa la replica piccatissima della Ricciarelli a Silvestri, che ha provato a placare gli animi con delle scuse mentre Barù, inizialmente, se ne è stato zitto zitto, non preoccupandosi troppo dello sfogo della soprano.

Dopo l’episodio, a distanza di qualche minuto, sia Davide sia il nipote di Costantino della Gherardesca hanno provato a ricucire con la 75enne. Risultato? La donna si è inalberata ancora di più, non accettando le scuse. “Non le voglio, bisogna stare attenti a quello che si dice. Oggi Valeria si è arrabbiata perché uno le ha detto ‘Valeriona’“, ha tuonato la Ricciarelli.

“E a me venite a dare della ‘vecchietta’ e lui (rivolgendosi a Barù, ndr) che ribadisce ‘cos’hai con quella vecchietta’. No, ca…o ragazzi! Arrivate ai miei anni come sono arrivata io, con il bagaglio che ho io“. Katia è stata un fiume in piena: “State esagerando, state oltrepassando il limite, non solo in questa situazione ma anche in altre cose. State attenti a come parlate. Io non vorrei offendermi ma non posso evitare adesso di essere addolorata. Qui chiudo il discorso. Lasciatemi andare a letto a piangere e basta”.

“Siamo davanti a milioni di persone diamo il bell’esempio”, la puntualizzazione di Katia a cui forse è sfuggito che quei milioni di persone c’erano anche quando lei ha detto a Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè di “tornare a scuola al suo Paese” oppure quando alla medesima ragazza ha dato della scimmia. Per non parlare di quando ha sibilato, riferendosi al fisico di Nathaly Caldonazzo, che un “camionista di quelli così (sottintendendo a gesti un uomo rozzo e prestante)” stritolerebbe “quel mucchietto di ossa”. Ce ne sarebbero altri di scivoloni più che dimenticabili da citare, fatti dalla 75enne che spesso predica bene ma razzola male.

Per quel che riguarda lo sfogo con Silvestri, ha quindi concluso: “Hai rotto il nostro rapporto con questa ca…ata che hai fatto. Ci sono rimasta molto male sono sincera. Non lo dico per me, per tutti, le persone non vanno offese. Qui dentro mi hanno dato della cattiva, strega e insoddisfatta, adesso pure che rompo e che sono vecchietta. Ho il magone e voglio stare da sola andatevene. Sto male per tanti motivi e voi infierite chiamandomi vecchia”.

Grande Fratello Vip, Barù pizzica Katia Ricciarelli

Non è la prima volta che Barù pungola la Ricciarelli. Una stoccata affilata, densa di ironia, l’aveva lanciata qualche giorno fa mentre la soprano era impegnata a fare colazione. “Ragazzi 50 anni di lavoro e adesso sono quattro mesi che non apro bocca, mai è successo”, aveva sottolineato l’ex di Pippo Baudo, innescando una battuta azzardata del nuovo inquilino. “Ora aprire bocca.. la apri anche abbastanza”, la stilettata del nipote di Costantino.