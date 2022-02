Grande Fratello Vip: l’ex moglie di Andrea contro Nathaly Caldonazzo

Al Grande Fratello Vip Nathaly Caldonazzo ha ricevuto una brutta sorpresa per San Valentino. La bionda showgirl ha incontrato Andrea Ippoliti, l’ex fidanzato mollato due anni fa a Temptation Island Vip dopo un tradimento avvenuto davanti a milioni di telespettatori. Da allora i due hanno troncato del tutto, non mantenendo alcun tipo di rapporto. Nella Casa più spiata d’Italia la Caldonazzo ha parlato di questa relazione con parole assai dure, spingendo così Andrea a cercare un confronto.

Confronto che però è finito male, con Nathaly che ha espressamente assicurato che per lei l’ex fidanzato è morto e che a causa della fine di questo legame ha sofferto molto, anche fisicamente con attacchi di panico. Molti si sono schierati dalla parte della star del Bagaglino mentre altri hanno appoggiato Andrea Ippoliti. Nel mezzo l’ex moglie dell’uomo, che si è scagliata contro la Caldonazzo su Instagram.

All’indomani della quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip Daniela, l’ex moglie di Ippoliti, ha attaccato sui social network Nathaly Caldonazzo. La donna, che non fa parte del mondo dello spettacolo, non solo non ha apprezzato il confronto tra l’ex marito e la gieffina ma ha pure bocciato alcune dichiarazioni della showgirl contro Soleil Sorge.

In un confessionale, infatti, Nathaly Caldonazzo ha criticato duramente Soleil per via della relazione intrecciata al GF Vip con Alex Belli, sposato da pochi mesi con Delia Duran. Secondo la Caldonazzo non è mai bene provarci con un uomo sposato. Parole che hanno spinto l’ex moglie di Andrea Ippoliti a tirare fuori la sua verità:

“Ma non è lei che si è messa con Andrea, la stessa persona sposata con me e padre dei nostri tre figli? Non è tradimento? “Una donna che si mette con un uomo sposato è una schifosa”: ho sentito bene? Ma questo vale solo per Soleil? Senza parole”

Nathaly Caldonazzo amante di Andrea Ippoliti

Al momento Nathaly Caldonazzo non è al corrente di questo sfogo dell’ex moglie di Andrea Ippoliti. Daniela ha però fornito nei commenti ulteriori dettagli della vicenda. “Come ho sempre detto la ruota gira, la migliore vendetta è lasciare il marito all’amante… poi ci pensa il karma”, ha scritto l’ex signora Ippoliti riferendosi a quanto accaduto tra Andrea e Nathaly a Temptation Island Vip.

In realtà non è la prima volta che Daniela affronta sui social la questione corna. Già nel 2019, all’epoca del programma condotto da Alessia Marcuzzi, l’ex signora Ippoliti aveva parlato del tradimento dell’ex marito, che si era ripetuto con Nathaly Caldonazzo.

All’epoca Daniela aveva parlato di pena e vergogna da parte dei figli di Andrea per quanto accaduto a Temptation Island Vip, dove Ippoliti non ha lasciato di certo una buona impressione. I rapporti tra i due ex coniugi sono sempre stati piuttosto tesi nonostante i tre eredi.