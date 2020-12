Grande Fratello Vip, la violenza di Adua: bufera per le parole di Sonia

By

L’atmosfera natalizia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è durata davvero poco. O forse non è mai pervenuta.

Da ore sul web impazza un video in cui si vede Sonia Lorenzini andare contro Adua Del Vesco. Le due, evidentemente, non hanno molto legato nel corso di queste settimane, ma questo non può giustificare il comportamento irrispettoso che ha assunto la Lorenzini nei confronti della coinquilina.

Come sappiamo, l’attrice ha raccontato di aver subito una tremenda violenza sessuale quando aveva appena 12 anni. Oggi, Rosalinda, durante una conversazione con Samantha ha espresso la sua difficoltà nel rivelare ai familiari il drammatico avvenimento.

Proprio in quel momento, dall’altra parte della stanza, seduti sul divano si trovavano Sonia e Giacomo che con poca delicatezza hanno iniziato a commentare le parole della ragazza.

“Si sente sempre in difficoltà” – ha affermato la web influencer, con tanto di risatina. “Su tutto quello che succede ci carica la mano, tanto“. Anche Urtis, a questo punto, ha espresso la sua opinione su Adua: “Solo quello può fare“. Infine entrambi hanno concluso sottolineando che l’attrice messinese non avrebbe nessuna personalità.

Rosalinda parla del suo stupro e Sonia la commenta dicendo che lei dice di sentirsi sempre in difficoltà e calca la mano su tutto, Urtis dice che solo quello può fare e Sonia ribatte che è perché non ha personalità.

MI FATE SCHIFO #gfvip @GrandeFratello pic.twitter.com/noAlj0aPfM — Serendipity???? (@solendi8) December 26, 2020

Il web chiede la squalifica di Sonia

Le dichiarazione dei due concorrenti hanno subito fatto il giro del web e su Twitter da qualche ora è in trend topic l’hashtag #fuorisonia. Nessuno si può fare capace della poca sensibilità espressa dalla Lorenzini che, già a inizio settimana, era stata complice di un’altra scena imbarazzante insieme a Samantha De Grenet.

Secondo molti, questi comportamenti non possono rimanere impuniti e viene chiesta a gran voce la squalifica delle due concorrenti durante la puntata prevista per lunedì 28 dicembre.

Le due new entry della Casa non stanno per niente facendo una bella figura al Gf Vip. Sin da subito si sono guadagnate l’antipatia del pubblico che guarda con assiduità il reality di Canale 5.

Vedremo come gli autori decideranno di gestire le due situazioni e se davvero verranno presi dei provvedimenti contro le due donne. Anche per Urtis viene chiesto un richiamo. Il chirurgo plastico, infatti, pare stia usando due facce nei confronti di Rosalinda.

Giacomo, infatti, aveva più volte fatto presente di aver legato con la Cannavò. In questa occasione, invece, oltre a dare man forte alle illazioni di Sonia, ha offeso Adua affermando di essere priva di personalità.