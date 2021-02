Grande Fratello Vip, la lettera di addio di Rosalinda: le parole per Dayane

Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, nelle scorse ore ha scritto una lettera di proprio pugno. Una lettera d’addio, rivolta ai suoi compagni di avventura al Grande Fratello Vip. Questa sera l’attrice potrebbe lasciare la Casa più spiata d’Italia. Se la giocherà al televoto con la ‘temibile’ Stefania Orlando che ha già dimostrato di essere un osso duro quando si tratta di nomination. Il destino, quello architettato da Dayane Mello, ha voluto così: Orlando vs Adua. Sia che uscirà l’una sia che uscirà l’altra, sarà una beffa, perché è dura lasciare il reality a un passo dalla finalissima dopo un percorso che sa di odissea lunga cinque mesi.

Rosalinda, con carta e penna, si è messa al lavoro, partorendo una bozza della missiva con cui ha intenzione di salutare gli inquilini, laddove dovesse essere eliminata nel corso della puntata in onda venerdì 26 febbraio 2021. C’è un pensiero per tutti coloro che sono giunti all'”ultimo miglio” assieme a lei. Naturalmente non poteva mancare una riflessione su Dayane Mello, con la quale ha avuto un profondo legame di ‘odi et amo’, culminato negli ultimi giorni con delle crisi emotive e di nervi.

“Se Sami starà leggendo questo messaggio mi starò bevendo una bottiglia con Zenga, però ho riflettuto molto su questo viaggio e ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa”, esordisce la Cannavò, mentre legge alla De Grenet la bozza della lettera. Samantha, che ha provato a fare da ‘cerniera’ tra lei e la modella brasiliana, le tiene la mano, invitandola a proseguire.

Per Andrea Zelletta c’è molto ‘miele’. L’attrice lo definisce un “amico speciale e lo sei sempre stato…”. Capitolo Zorzi: “Tommy, devo ammettere che grazie a te mi sono liberata di alcuni macigni, ho scoperto che dietro quel volto da cinico c’è un cucciolo”.

Rosalinda giunge al ‘paragrafo’ dedicato a Pretelli e alla Orlando. Anche in questo caso solo parole di stima, affetto e riconoscenza: “Pier, i tuoi occhi hanno una sensibilità che non avevo mai visto mentre a te Stefania ad oggi voglio tanto bene, mi hai spinto a riflettere e mi hai insegnato l’autoironia”.

Grande Fratello Vip, la lettera d’addio di Rosalinda: per Dayane Mello le porte del cuore restano aperte

“Samantha, tu mi hai ascoltato tanto e sei un’amica straordinaria”, il pensiero dedicato alla De Grenet. Infine quello per la Mello, quello più complicato da partorire. Inevitabile d’altra parte, visto che il loro stesso rapporto è stato ed è complesso e a tratti indecifrabile, lontano dalle logiche ‘classiche’ dell’amicizia. “Dayane, ultima ma non per importanza, sei in cima a tutte le classifiche, le porte del mio cuore sono sempre aperte per te”, chiosa ‘la fu’ Adua De Vesco. Cala il sipario, si attendono i risultati delle nomination: sarà Rosalinda contro Stefania. E comunque vada, sarà una beffa.