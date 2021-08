Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli concorrente: “Ho accettato perché…”

Katia Ricciarelli è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6. Il nome della cantante girava da mesi ora l’annuncio ufficiale è arrivato sul settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 18 agosto 2021. Per l’ex moglie di Pippo Baudo si tratta del ritorno in televisione dopo la recente esperienza a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Non è la prima volta in un reality show per Katia: nel 2006 ha partecipato a La Fattoria di Barbara d’Urso.

Alla rivista diretta da Alfonso Signorini Katia Ricciarelli ha spiegato di aver deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per curiosità. In più la 75enne è intenzionata a portare nella Casa più spiata d’Italia il suo mondo, ovvero quello della lirica. Argomento mai toccato fino in fondo nel programma di Canale 5 e che appassiona da sempre pure Signorini.

Katia Ricciarelli ha inoltre assicurato che al Grande Fratello Vip sarà se stessa, senza alcun tipo di filtro. L’artista, grande amica di Mara Venier, è pronta a dire tutto senza maschere. Anche le verità più scomode. Un avvertimento, dunque, agli altri partecipanti della trasmissione Mediaset, che ripartirà il prossimo lunedì 13 settembre.

Katia Ricciarelli ha precisato:

“Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi”

Al momento non si conoscono i nomi degli altri concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Di sicuro non ci sarà Raz Degan, che ha seccamente smentito la sua partecipazione su Instagram bollando il format come una discarica piena di spazzatura.

Quanto dura il Grande Fratello Vip 6

Secondo gli ultimi pettegolezzi che stanno circolando nell’ultimo periodo il programma potrebbe andare avanti fino a primavera inoltrata. Si parla addirittura di una durata di 8-10 mesi: un vero e proprio record!

Le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6

Le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6 sono Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe. Quest’ultima ha partecipato al format Mediaset come concorrente della quarta edizione. Antonella Elia non è stata riconfermata dalla produzione mentre Pupo ha deciso di mollare lo show per dedicarsi alla musica.

Alfonso Signorini aveva pensato a Stefania Orlando, tra gli ultimi gieffini della trasmissione, ma la presentatrice ha preferito declinare l’invito e tornare in Rai.