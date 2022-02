Grande Fratello Vip Jessica e Nathaly, caos: perché è finita a insulti pesanti

Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip 6. Stavolta ad accendere la miccia non è stato nessuno del ‘triangolo artistico’; sono state Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè. Le due donne sono state protagoniste di una furibonda lite, in cui sono volati gli stracci. Alla fine lo scontro si è concluso con pesanti insulti. I mal di pancia hanno iniziato a manifestarsi, tanto per cambiare, per il cibo. Tra le mura della Casa più spiata d’Italia, come è noto, gli alimentari sono razionati. Scarseggiano ancor più dopo la mannaia del GF Vip che ha tagliato parte del budget settimanale per la spesa infliggendo una punizione esemplare in quanto diversi inquilini continuano ad avere atteggiamenti da maleducati (mozziconi di sigaretta sparsi ovunque, c’è chi fuma in casa e altre dimenticabili comportamenti).

La situazione è degenerata nel momento in cui Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè si è lamentata con Sophie Codegoni e Nathaly per la spesa e una tazza di latte con i cereali. Nella discussione a un certo punto si è inserita Jessica che ha lanciato bordate all’ex fidanzata di Massimo Troisi, accusandola di rubare costantemente il cibo degli altri.

“Ogni volta chiudiamo gli occhi su quello che fai. Non parlare più sulla divisione della spesa. Non ti devi permettere più di dire cavolate; tu che tu rubi il riso di Soleil. Ti infratti tutto, dalle banane alle cose degli altri. Tutte le cose che te stai a magnà di nascosto”. Così ha esordito la Selassiè che ha proseguito con il medesimo tono dettato da rabbia e disappunto: “Lo sappiamo tutti che nascondi il cibo, chiudiamo gli occhi e ti prendiamo tutti in giro. Sono la prima io che cucino per tutti e mangio soltanto quello che trovo, non mi rompere i cog…i e stammi alla larga”.

La situazione è così finita fuori controllo. “Senti – ha aggiunto Jessica -, non mi devi più parlare. Vai a fare in c**o. Lo dice Barù, Alessandro e Davide, tutti sanno che rubi il cibo anche agli altri. Avrai vita molto breve qui Nat, molto presto…”

Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo durissima su Jessica Selassiè: “Mangi come un animale”

Naturalmente la Caldonazzo, donna dalla tempra fumantina, non ha incassato senza aprire bocca. E infatti non ha tardato a replicare. “Parli tu che stai lì a controllare i chicchi di sale? Cosa mi sono rubata? Io ho rubato il riso di Sole? Le ho dato metà del mio pacco. Me l’ero nascosto? Non è vero nulla!”, ha scandito Nathaly che poi ha ulteriormente affondato il colpo.

“Stai zitta – ha continuato la showgirl romana – che quando arriva il lunedì ti mangi la bresaola con le mani come un animale”. E ancora: “Chi mangia di nascosto? Ho quattro sottilette in croce e basta. Non ti permettere proprio! Informati prima di parlare e smettila”. La tensione si è poi alzata ancor più, con la Caldonazzo che ha messo il dito nella piaga sulla situazione sentimentale della giovane: “Le sceneggiate da mercato le lascio fare a te. Tu soffri poverina perché nessuno ti vuole, questo è il problema. Mangi per dieci che stai sempre a mangiare”.

A un certo punto Nathaly ha addirittura dato della pescivendola alla ragazza: “Tu come ti permetti a dire che io rubo il cibo? Ti sei permessa di dire che rubo il cibo, dimmi quando e dove! Tu sei famosa per fare le cose da mercato rionale, se n’è accorta tutta Italia”. Infine l’affondo più pesante, attorno al quale si leveranno, con ogni probabilità, roventi polemiche: “Urlavi come una scimmia per un uomo che non è tuo, fai proprio ridere”.

Tira aria di burrasca nella Casa più spiata d’Italia. E per una volta il trio ‘chimico artistico’ formato da Alex, Delia e Soleil non c’entra nulla.