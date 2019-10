Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, due nomi scottanti: ecco chi sono

Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip 2020, due nomi ‘scottanti’ pronti ad approdare nei reality: l’ex di Uomini e Donne e un pezzo da novanta dello sport. Ecco chi sono

Riprende quota il toto nomi relativo ai reality di casa Mediaset in partenza nel 2020. Pian piano l’anno nuovo si avvicina e, per l’appuntamento sul grande schermo, scaldano i motori il Grande Fratello Vip (procrastinato all’inizio dell’anno prossimo, dopo essere stato inizialmente annunciato per l’autunno 2019) e L’Isola dei Famosi. Chi saranno i vip che vedremo popolare la Casa più spiata d’Italia e il paradiso oceanico? Nelle ultime ore sono giunte delle stuzzicanti indiscrezioni sia sullo show che sarà guidato da Alfonso Signorini (che prenderà il posto di Ilary Blasi), sia su quello che sarà orchestrato da Alessia Marcuzzi. In rampa di lancio ci sarebbero un ex celebre corteggiatore di Uomini e Donne e un famoso sportivo.

“Sono appena uscito dalla Mediaset e ho fatto il contratto per Rodolfo Salemi”, lo spiffero

“Rodolfo Salemi e Walter Zenga, due volti nuovi da reality: il primo per il Grande Fratello VIP 2020, il secondo per L’Isola Dei Famosi”. A riportare l’indiscrezione è il sito VeryInutilPeople.it che aggiunge anche dei dettagli. A proposito dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, nonché ex single di Temptation Island, spiffera: “La sua partecipazione sembra essere certa: ‘Sono appena uscito dalla Mediaset e ho fatto il contratto per Rodolfo Salemi, il 7 gennaio entra nel Grande Fratello VIP’. Queste sono state le parole udite dalla nostra fonte.”

L’indiscrezione (con riserva) sulla partecipazione di Walter Zenga all’Isola dei Famosi

Se lo spiffero è sicuro della partecipazione di Salemi nello show più spiato d’Italia, meno certo è sulla partenza per L’Isola di Walter Zenga, noto ex calciatore, oggi allenatore e padre di Andrea, il quale partecipò con la fidanzata Alessandra Sgolastra a Temptation Island Vip 1: “La partecipazione di Walter però, a quanto pare, è ancora in forse, poiché l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale approderebbe sull’Isola dei Famosi solo nel caso di un mancato ingaggio da allenatore.”