Grande Fratello Vip 2020 data d’inizio svelata: le ultime anticipazioni

Grande Fratello Vip quando inizia? Svelata la data, ecco le ultime anticipazioni sulla nuova edizione

Quando inizia il Grande Fratello Vip? La nuova edizione è stata rimandata a inizio 2020: queste le anticipazioni degli ultimi giorni. Dopo le prime news, però, oggi sono trapelate ulteriori anticipazioni sulla data d’inizio. Non si dovrà attendere molto, gli appassionati del reality show avranno modo di seguire i nuovi concorrenti molto presto. La quarta edizione avrebbe dovuto prendere il via in questo periodo, infatti la stagione dedicata al Gf Vip era proprio l’autunno nelle prime tre edizioni. Mediaset quest’anno ha deciso di far slittare il Gf Vip 4 per ottimizzare i ricavi e gli ascolti. Queste le motivazioni rese note con un comunicato ufficiale pochissimi giorni fa.

Grande Fratello Vip 2020 data d’inizio, ecco quando andrà in onda la prima puntata

Le nuove anticipazioni sulla data d’inizio del Grande Fratello Vip invece sono giunte stamattina da Blogo. Sul portale si legge infatti che il Gf Vip 2020 inizierà il 7 gennaio, debuttando in prima serata di martedì e non di lunedì come di consueto. Non possiamo sapere se andrà in onda sempre il martedì sera o se invece già la seconda puntata andrà in onda il lunedì successivo. Non è un’ipotesi da escludere, perché potrebbe iniziare di martedì motivi ben precisi. Quali? Il lunedì di quella settimana è il 6 gennaio, giorno di festa e soprattutto giorno in cui andrà in onda la puntata speciale de I Soliti Ignoti con l’estrazione dei biglietti della lotteria. Al momento le anticipazioni del Gf Vip non aggiungono altro, ma i fan hanno già tirato un sospiro di sollievo scoprendo che inizierà a gennaio e non in primavera.

Grande Fratello Vip in onda nel 2020 al posto dell’Isola dei famosi?

Sarebbe stato difficile comunque vedere il Gf Vip 2020 in onda a marzo o aprile, dato che è il periodo in cui è collocata l’edizione guidata da Barbara d’Urso. Ma adesso che conosciamo la data d’inizio del Grande Fratello Vip 2020, salvo slittamenti dell’ultimo minuto, sorge spontanea una domanda: l’Isola dei famosi si farà oppure no? Una nuova edizione del reality era stata confermata, ma visto che è slittato il Gf Vip nel periodo in cui va in onda l’Isola è plausibile chiedersi se i famosi si concentreranno unicamente a Cinecittà senza partire per l’Honduras.