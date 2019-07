Alessia Marcuzzi torna all’Isola dei Famosi: Maurizio Costanzo è contrario

Maurizio Costanzo non approva il ritorno di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi

Il ritorno dell’Isola dei Famosi e la nuova conduzione di Alessia Marcuzzi ha stupito tutti. Per mesi si è parlato di una sospensione del reality show dopo le ultime polemiche che hanno travolto il programma. Prima il canna-gate con Francesco Monte e Eva Henger, poi la querelle tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona. Due episodi spiacevoli che hanno attirato critiche su critiche. Ma in barba ai pettegolezzi, Mediaset ha rinnovato lo show per un’altra edizione, che andrà in onda su Canale 5 a primavera. E ancora una volta al timone ci sarà la Marcuzzi, che da tempo è bersagliata per il modo in cui ha gestito le varie situazioni in diretta. Ebbene, ora anche Maurizio Costanzo si è schierato contro la presentatrice, rimarcando che sarebbe stata meglio vederla in altre situazioni.

Le ultime dichiarazioni di Maurizio Costanzo su Alessia Marcuzzi

“Ogni tanto cambiare è un bene. E probabilmente per smarcare Alessia Marcuzzi da certe polemiche sarebbe stato meglio metterla su altri programmi. Forse si riscatterà, ma solo il tempo ce lo potrà dire. Auguri!”, ha dichiarato Maurizio Costanzo al settimanale Nuovo, dove da tempo cura una rubrica televisiva. Parole che stupiscono visto che in passato il marito di Maria De Filippi ha difeso senza problemi la Pinella. Proprio qualche mese fa Costanzo ha sottolineato che Alessia è una presentatrice di talento, pronta a riscattarsi dalle ultime vicende che l’hanno travolta. La nuova edizione dell’Isola dei Famosi riuscirà a far dimenticare gli ultimi due anni?

Quando torna l’Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi

Poco e nulla si sa della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. È chiaro solo che andrà in onda nella primavera 2020. Per il momento Mediaset è impegnata con altri due reality show: il Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip. Senza dimenticare la novità del prossimo palinsesto: Amici Vip, edizione celebrity dello storico talent show di Maria De Filippi.