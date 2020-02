Il Grande Fratello Vip non va più in onda di lunedì per due settimane per evitare Il Commissario Montalbano

Continua la programmazione ballerina della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle prossime settimane il reality show condotto da Alfonso Signorini si sposterà dal lunedì al mercoledì. Succederà nei giorni 11 e 18 marzo, come anticipato da Bubino Blog. Il motivo è presto detto: Mediaset ha deciso di preservare il reality show dal ritorno de Il Commissario Montalbano. Luca Zingaretti tornerà su Rai Uno con due nuove puntate il 9 e il 16 marzo: un evento molto atteso, soprattutto perché l’attore romano ha rivestito per la prima volta il duplice ruolo di protagonista e regista.

Quando finisce il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Per evitare un crollo importante il GF Vip cambierà giorno per poi tornare al lunedì sera dal 23 marzo. Addio alla doppia puntata in settimana: quella di venerdì 21 febbraio sarà l’ultima visto che dal 28 inizierà il Serale di Amici di Maria De Filippi. Ma nonostante gli ultimi cambiamenti, il Grande Fratello Vip è stato allungato: Mediaset ha scelto di mandare in onda lo show fino ad aprile, togliendo dai palinsesti primaverili l’Isola dei Famosi con Ilary Blasi e il Grande Fratello di Barbara d’Urso. Ad oggi non è stata però ancora stabilita una data precisa della finale.

Il Grande Fratello Vip fa saltare lo show di Chiambretti

Intanto con lo spostamento dal lunedì al mercoledì del GF Vip, salta per ben due settimane La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, in onda ogni mercoledì sera su Rete 4, dove tra gli opinionisti figura proprio Alfonso Signorini.