Grande Fratello Vip, il saluto di Licia Nunez prima dell’ingresso nella Casa

Grande Fratello Vip, Licia Nunez prima del suo ingresso nella Casa: l’attrice abbraccia i suoi fan

Il Grande Fratello Vip 2020 è pronto ad accogliere Licia Nunez, nome d’arte di Lucia Del Curatolo. La nota attrice, nota soprattutto per il suo ruolo di Elena Monforte nella fiction Le Tre Rose di Eva, domani inizierà una nuova e grande esperienza sul piccolo schermo. L’inizio di questo anno aveva ufficializzato l’arrivo nel cast di Licia, la quale ora decide di salutare tutti i suoi fan prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Una bellissima foto che la ritrae in tutto il suo fascino e un lungo messaggio, è ciò che condivide qualche ora fa Licia su Instagram. Sul suo account ufficiale, l’attrice ci tiene a dare un abbraccio a tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta e che sicuramente continueranno ad appoggiarla durante questa nuova esperienza. Non solo, la Del Curatolo vuole dire ‘grazie’ al gruppo di fan per il sostegno che le hanno regalato in questi anni. Inoltre, l’attrice precisa che lascerà il suo account Instagram in buone mani!

Licia Nunez prima del GF Vip: un lungo messaggio per la ‘crew’ che la sostiene da sempre

“Il mondo è fatto di porte da aprire, di opportunità da co­gliere, di esperienze da vivere”, inizia così il lungo messaggio condiviso da Licia per salutare i fan poco prima del reality. “Ci tenevo a salutarvi, come ci si saluta tra amici, con una stretta di mano, un abbraccio e quel pizzico di commozione l’attimo prima di partire”, continua Licia Nunez prima del suo ingresso nella Casa. Manca davvero poco e finalmente vedremo questi nuovi protagonisti mettersi alla prova in questa esperienza. E mentre Alfonso Signorini si dice pronto a svolgere il ruolo di conduttore, Licia chiude con i social un giorno prima della messa in onda del GF Vip 2020.

Grande Fratello Vip 2020: Licia Nunez entrerà nella Casa più spiata d’Italia

“Per cui oggi, poco prima del mio ingresso nella Casa del Grande Fratello volevo darvi quell’abbraccio che avete sempre dato a me e dirvi grazie, mille volte ancora grazie, perché senza troppi giri di parole siete la Crew più figa del mondo, ragazzi!” Non dimentica il sostegno che in questi anni i fan le hanno donato. Il gruppo che la segue potrà continuare a farlo attraverso il suo canale social, che finirà in “ottime mani”. Intanto, Licia Nunez dà appuntamento ai suoi fan domani, quando inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip!