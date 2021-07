Fervono i preparativi per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show tornerà in onda su Canale 5 a settembre con Alfonso Signorini e due nuove opinioniste: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A quanto pare, però, il conduttore aveva inizialmente scelto Stefania Orlando, tra le concorrenti della stagione 2020/2021.

È stata la stessa Stefania Orlando a far sapere di essere stata contattata da Signorini e dalla produzione del GF Vip per ricoprire il ruolo di opinionista dopo aver lasciato il segno nel corso della quinta stagione del programma. Una proposta che Stefania ha però rifiutato, scegliendo di tornare in Rai.

La Orlando ha ripreso il suo ruolo di opinionista a La vita in diretta ed è entrata nel cast di Tale e Quale Show. Quelle parole sul Grande Fratello Vip non sarebbero però piaciute ad Adriana Volpe, per niente contenta di essere una sorta di rimpiazzo per la trasmissione Mediaset.

Questo lo spiffero riportato dal portale di Roberto D’Agostino:

“Stefania Orlando ha detto no al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, come ha confidato al settimanale Oggi. Una rivelazione che avrebbe agitato e non poco Adriana Volpe “passata come seconda scelta”

Sarà vero?

Le novità del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda su Canale 5 il prossimo settembre. Secondo le prime indiscrezioni la nuova edizione durerà diversi mesi dopo il successo dell’ultima dove ha trionfato Tommaso Zorzi. Pupo ha lasciato il ruolo di opinionista per dedicarsi alla sua carriera musicale.

Antonella Elia, stando a quanto riportato da più fonti, è stata invece fatta fuori dalla produzione dopo le polemiche che l’hanno travolta i mesi scorsi. L’aggressività e i comportamenti sopra le righe della soubrette non sono andati giù agli autori e alla rete, che ha preferito fare a meno di Antonellina.

Dopo il rifiuto di Stefania Orlando, Alfonso Signorini ha optato per Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe. Quest’ultima ha partecipato come concorrente alla trasmissione nel 2020: è stata costretta ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia in seguito alla morte improvvisa del suocero.

Top secret il cast della sesta edizione anche se si parla con una certa insistenza del coinvolgimento di: Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento.