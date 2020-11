Grande Fratello Vip: Guenda rivela cosa è successo davvero con Morra

Guenda Goria è tornata a parlare della presunta liaison con Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip. In molti sognavano la storia d’amore tra i due attori ma a un certo punto è spuntato Telemaco, il fidanzato della gieffina. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi la 32enne ha ammesso che con il collega c’è stata una certa sintonia ma non ha risparmiato una stoccata a Morra, ancora in gara nel bunker di Cinecittà.

Quello tra Guenda Goria e Massimiliano Morra non è stato un rapporto semplice nella Casa più spiata d’Italia nonostante i consigli e suggerimenti della contessa Patrizia De Blanck. E la figlia di Maria Teresa Ruta non ha avuto problemi a dire come stanno davvero le cose:

“Massimiliano? Abbiamo avuto feeling. Ma non sarebbe nata nessuna storia, almeno non credo. Io avevo nel cuore Telemaco, questa è la verità. Credo che se Massimiliano avesse seguito il suo istinto, dico: sì. Tra noi c’era una forte attrazione, innegabile. C’era qualcosa tra noi. Ma per la situazione complessa, io poi l’ho stoppato e lui si è vendicato in modo banale nominandomi. Gran stratega dalle gambe corte”

Dunque una storia che poteva animare la quinta edizione del Grande Fratello Vip ma che per una serie di motivi non è riuscita a concretizzarsi. E ora Guenda Goria guarda avanti con ottimismo e fiducia nella vita seppur single. Dopo aver abbandonato il reality show di Canale 5 l’attrice ha infatti mollato Telemaco.

Tra l’altro – come confermato dalla stessa Guenda Goria – Telemaco non ha apprezzato la vicinanza che si era creata tra la giovane e Massimiliano Morra. L’uomo è stato piuttosto duro con Guenda al suo rientro e la Goria ha così preso la decisione di chiudere la loro relazione.

La primogenita di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta si aspettava più calore e comprensione da parte di Telemaco ma l’uomo si è dimostrato piuttosto intransigente e orgoglioso. Tanto da non voler fare neppure una sorpresa alla ragazza nel corso della trasmissione.

Un fallimento per Guenda, che credeva molto in questo rapporto, ma dopo le nuove consapevolezze acquistate al Grande Fratello Vip è pronta ad andare avanti e a dedicarsi a nuovi progetti. Tra questi la politica: un sogno a lungo tenuto in un cassetto che in futuro potrebbe concretizzarsi.

Tornando al programma di Alfonso Signorini, secondo Guenda Goria questa edizione sarà vinta dal suo amico Tommaso Zorzi. Per Guenda il motivo è semplice: il web influencer ed ex star di Riccanza è una persona generosa, creativa, che prende posizione e si mette in mostra senza alcun tipo di filtro.