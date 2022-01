Chi pensava che la soap opera con protagonisti Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge fosse stata archiviata si è dovuto ricredere. L’attrice venezuelana è in quarantena e venerdì prossimo farà il suo ingresso da concorrente al Grande Fratello Vip. Entrerà da ‘semi-single’: ossia? Nel corso della puntata in onda lunedì 10 gennaio la Duran ha detto di aver “sospeso” la relazione con l’ex Centovetrine perché delusa dal fatto che lui su Twitter continua a scrivere dolcezze per Soleil. La vicenda è tragicomica, naturalmente: Delia, al posto di risolvere i problemi di coppia con Alex privatamente, ha deciso di entrare nella Casa più spiata d’Italia. C’è chi pensa che sia tutta una messa in scena, c’è chi crede che Belli e Delia a forza di immedesimarsi nelle parti recitative abbiano scambiato involontariamente la realtà con la finzione e chi, pochissimi a onor del vero, sono convinti che tutto sia spontaneo. Di questo e molto altro l’attore parmense ha parlato a Casa Chi.

A un certo punto della diretta di lunedì scorso, la venezuelana ha interrotto la diretta dalla quarantena (dopotutto lo show non deve mai arrestarsi). Motivo? S’è arrabbiata con il compagno per la questione dei tweet indirizzati a Soleil. Domanda: ma li ha scoperti ieri sera? Ovviamente no, visto che è da giorni il parmense cinguetta sui social. L’arrabbiatura della Duran pare però che vada ad orologeria, in base a quando deve apparire in tv. Ciò detto, Alex, vedendo la sua amata adirata, ha lasciato lo studio per lo stupore (finto o meno, ognuno giudichi da sé) di Alfonso Signorini. L’interprete avrebbe voluto chiarire con la moglie o fidanzata (in questa soap non si è nemmeno capito se i due sono sposati o no), mandando in crisi gli autori del GF Vip. Questo almeno è ciò che ha raccontato Belli a Casa Chi.

“Dopo ieri non mi ha più risposto al telefono”, ha spiegato Alex che ha aggiunto: “Vi racconto un retroscena. Ieri sera, ero inc…to nero, e gli autori dopo che ho lasciato lo studio e sono andato via senza salutare, erano sicuri, poiché non rispondevo al cellulare, che fossi andato all’hotel dove Delia è in quarantena. Mi hanno chiamato in dieci, erano preoccupatissimi…”.

Insomma, secondo la versione di Belli chi tira i fili del reality temeva che potesse esserci un contatto con Delia, cosa che avrebbe inficiato la quarantena e quindi l’ingresso nello show della modella. Nulla di tutto questo: Alex avrebbe tentato di chiamare la fidanzata al telefono e lei pare non le abbia risposto. Tutto qui! Un antipasto del proseguo della soap opera.

Il parmense ha poi provato a prevedere con chi Delia potrebbe legare nella Casa: “Si troverà molto bene con Manila che una grande donna di casa. Io mi sono innamorato di lei perché ha un forte senso della famiglia. Di altre non sapresi, forse legherà anche con Miriana“.

Grande Fratello Vip, Alex Belli: “Escludo che Delia possa cascare con un uomo”

Sul versante probabili flirt, Alex dice di dormire sonni tranquilli: “Escludo che qualche uomo potrebbe farla cascare. Si potrebbe trovare bene con Barù. Se ci dovessero essere baci artistici tra di loro? Lei può fare quello che vuole dopo la sospensione comunicata ieri. E no, non sono single perché è una sospensione”.

A Casa Chi è poi stato chiesto all’ex Centovetrine che cosa potrebbe accadere se Soleil dovesse uscire a breve dal programma. “Noi sosteniamo l’amore e se esce è probabile che ci vado a prendere un caffè. Io voglio vivere alla luce del sole quello che sono, con tutti i pregi e i difetti”.

Delia Duran, la lettera scritta ad Alex Belli prima di entrare al GF Vip

Di questa vicenda, di cui si fa fatica a tenere il filo logico, ne ha parlato anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, intervenuto ai microfoni di Pomeriggio Cinque News: “Delia ha scritto per Novella2000, nel numero che uscirà domani (mercoledì 12 gennaio 2022, ndr), una lettera aperta dove ribadisce di essere innamorata di Alex Belli ma gli dice che dovrà sudare settantasei camicie e calare le montagne per riconquistarla.” Forse qualcosa sfugge: ma Delia non era quella stessa persona che a Verissimo aveva detto di aver perdonato il compagno perché alla fine ha trionfato l’amore?