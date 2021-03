Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: è polemica con gli autori, retroscena

Nel bel mezzo della diretta relativa alla finale del Grande Fratello Vip 5, in onda ieri 1 marzo 2021, Giulia Salemi è balzata su Twitter, cinguettando un messaggio tutt’altro che piacevole nei confronti di alcuni autori del reality show. L’influencer non ha fatto nomi e non ha nemmeno speso parole dure. Tuttavia il suo messaggio sicuramente non avrà fatto felici alcuni addetti ai lavori del programma.

“Opinione (forse) impopolare…. bello il video Best Moment ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte le Fandom”. Questo il tweet che la Salemi ha consegnato alla piattaforma dei cinguettii. Inutile dire che si è creato un gran can can mediatico sotto al commento. Insomma, l’influencer ‘Power’ crede che i professionisti che lavorano nel dietro le quinte della trasmissione non abbiano saputo cogliere al pari dei fan l’emozione dei Best Moment.

Opinione (forse) impopolare…. bello il video Best Moment ma io ho percepito molta più passione ed emozione nella semplicità di quelli fatti da tutte le Fandom…. ❤️#GFVIP — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 1, 2021

Altra curiosità relativa al video dei Best Moment: c’è chi ha notato che alcuni concorrenti che hanno messo piede nella Casa più spiata d’Italia non sono stati mostrati. Trattasi di Flavia Vento, Filippo Nardi, Alda D’Eusanio e Stefano Bettarini. Il motivo è presto detto: sono le persone che sono state squalificate in quanto il GF Vip ha ritenuto che abbiano avuto comportamenti non idonei allo spirito del programma (Flavia Vento ha abbandonato dopo pochissimi giorni la Casa, di sua spontanea volontà).

Per altri simili casi, però, è stata fatta un’eccezione: infatti, seppur per pochi secondi, si sono intravisti Denis Dosio e Fausto Leali, entrambi estromessi dallo show (il primo per un presunto caso bestemmia, il secondo per delle frasi più che rivedibili su Hitler, Mussolini e le razze).

Giulia Salemi e Pretelli, e adesso?

Finito il reality, finito l’amore? Non sono pochi gli scettici che credono che Salemi e Pretelli avranno vita breve come coppia fuori dalla Casa del GF Vip. Eppure entrambi si professano innamoratissimi e desiderosi di viversi in privato, lontani dalle telecamere onnipresenti e onniscienti del reality. Addirittura i due, seppur en passant e su stimolo di Alfonso Signorini, non hanno escluso a priori di pensare a famiglia e figli più in là.