Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini e Signorini: volano dure accuse

L’esclusione dal Grande Fratello Vip di Ginevra Lamborghini ha creato non pochi disguidi. In prima battuta tra la ricca ereditiera e il padrone di Casa, Alfonso Signorini. Era stato proprio il direttore di Chi ad annunciare che Ginevra non avrebbe più fatto parte del gruppo di concorrenti che dovrà fare l’ingresso nella Casa domani, venerdì 18 dicembre.

Il conduttore aveva dichiarato in un’intervista a Gf Vip Party che a causa di “assurde pretese” l’ingresso nel reality di Canale 5 per la Lamborghini sarebbe saltato. Le clausole inaccettabili, secondo Signorini, avrebbe riguardo un veto sulla sua famiglia d’origine. Infatti, proprio Ginevra avrebbe chiesto agli autori, una volta entrata nella Casa, di non parlare né della sua famiglia, né del rapporto con la sorella, Elettra. Una condizione a cui gli autori, primo fra tutti proprio il conduttore del Gf Vip, hanno scelto di non piegarsi.

Lo stesso Alfonso, infatti, ha dichiarato che sarebbe stato inutile far entrare Ginevra senza poter proferire parola su genitori e familiari stretti. In fondo, in maggior parte, è famosa per essere parte della prestigiosa famiglia. Quindi il suo veto avrebbe comportato una partecipazione statica e senza verve. “Di che avremmo dovuto parlare?” – ha affondato Signorini.

Dopo giorni di apparente silenzio da parte della diretta interessata, però, ieri la Lamborghini ha deciso di dire la sua tramite una storia su Instagram. Nella sua dichiarazione social, Ginevra afferma non solo di non aver avuto “presunte pretese“, ma sottolinea anche una notevole mancanza di rispetto da parte di Alfonso Signorini nei suoi confronti.

Le dichiarazioni di Ginevra Lamborghini

Secondo la sorella minore di Elettra, infatti, il padrone di Casa del Gf Vip avrebbe dovuto confrontarsi con lei prima di dichiarare ufficialmente l’esclusione dal cast e le motivazioni che avrebbero portato alla scelta. Dei motivi che, per altro, sarebbero totalmente falsi. Secondo la baby Lamborghini, Signorini avrebbe peccato di poca professionalità. “Mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché, nel mio piccolo, mi è sempre stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno quando c’è consenso da ambo le parti” – ha chiosato Ginevra.

Una questione che sembra destinata a rimanere ancora aperta. Intanto durante la puntata di domani, venerdì 18 dicembre, all’interno della Casa più spiata d’Italia faranno il loro ingresso quattro nuovi “vipponi”: Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga e Mario Ermito.