Ora è ufficiale: Ginevra Lamborghini non è più una concorrente del Grande Fratello Vip. La sorella della più famosa Elettra era stata annunciata qualche settimana fa tra le new entry della quinta edizione ma qualcosa è andato storto. A parlarne il conduttore e autore Alfonso Signorini in un’intervista concessa a Gf Vip Party, il format in onda su Mediaset Play. Il giornalista ha confidato che la giovane ereditiera aveva imposto nel suo contratto delle clausole inaccettabili.

Alfonso Signorini dichiarato a proposito dell’affaire Ginevra Lamborghini:

“Ginevra ha fatto un ottimo provino, sarebbe stata la concorrente ideale, ma ci ha posto la condizione di non poter parlare del rapporto con la sorella e neanche della sua famiglia, e quindi di che avremmo dovuto parlare?”

Un veto che gli autori del Grande Fratello Vip non hanno accettato e dunque hanno preferito fare a meno della Lamborghini. Quest’ultima, dopo questo secco rifiuto, ha deciso di consolarsi con un viaggio sulle Dolomiti insieme ad alcuni amici. Al momento Ginevra non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Stando alle indiscrezioni la famiglia Lamborghini non avrebbe preso bene la voglia di Ginevra di partecipare al programma Mediaset e forse anche per questo la ragazza avrebbe chiesto all’ultimo di evitare di parlare della sue questioni private. Ma the show must go on e Signorini e company hanno optato per altre storie…

Alfonso Signorini ha fatto inoltre un paragone tra Ginevra Lamborghini e Francesco Oppini:

“È come se Oppini avesse voluto entrare nella Casa e non potevamo parlare di Alba Parietti. Poi Francesco ha dimostrato di essere Francesco Oppini e non ha più neanche bisogno di nominare sua madre, perché oramai nel GF Vip ha acquisito una sua identità fortissima”

Al posto di Ginevra Lamborghni venerdì 18 dicembre entreranno nella Casa più spiata d’Italia: Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga e Mario Ermito. Per tutti e quattro si tratta del secondo reality della loro vita. La Capriotti ha preso parte all’Isola dei Famosi, Carlotta e Andrea hanno partecipato a Temptation Island mentre la carriera di Ermito è stata lanciata dal Grande Fratello Nip nel 2012.

Oltre ai nuovi concorrenti entro dicembre ci sarà un ripescaggio tra i concorrenti eliminati al televoto. A spifferare la novità Selvaggia Roma, tra gli ultimi gieffini che hanno abbandonato il gioco. La web influencer spera di essere ripescata dal pubblico in modo da farsi conoscere ancora di più dai suoi fan e non solo.

Chi è Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini è la sorella minore della più famosa Elettra. Lavora nell’azienda di famiglia nel settore della comunicazione. Il suo sogno però è quello di sfondare nel mondo della musica. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo Scorzese. Di recente Ginevra ha litigato con Elettra tanto che non è stata invitata al suo matrimonio che si è celebrato lo scorso settembre.