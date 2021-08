Grande Fratello Vip, fumata bianca per 3 sorelle: trattativa chiusa, chi sono

Al Grande Fratello Vip 6 sbarcheranno tre principesse di origine etiope. L’indiscrezione aveva cominciato a circolare qualche settimana fa, ora il sito specializzato DavideMaggio.it dà conferma che la trattativa che coinvolge le tre sorelle sarebbe andata in porto, ottenendo la fumata bianca. Alla sesta edizione del reality più spiato d’Italia, in partenza il 13 settembre su Canale 5, ci saranno quindi le discendenti della dinastia di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore di Etiopia, deposto nel 1974.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié – questi i nomi delle pronipoti dell’imperatore – tengono molto al loro titolo regale tanto che in tempi non sospetti hanno dichiarato che “non c’è più la monarchia, come in Italia, ma i principi di Savoia son sempre principi. Il titolo rimane e si tramanda”.

Le tre giovani dimorano a Roma in una residenza di lusso dove sono cullate da una serie di comfort inaccessibili alle persone comuni. Al loro servizio hanno un autista, un maggiordomo, un parrucchiere personale, un make up artist ed altri agi da ‘riccone’. Non resta che attendere e vedere come se la caveranno al GF Vip, dove saranno spogliate di tutti i loro ‘vizi’.

Finite qui le curiosità? No. Le tre principesse hanno anche un fratello, Christian Hailé Selassié, naturalmente principe, già chiacchierato dal gossip nostrano per via di un suo presunto fidanzamento con il costumista Giovanni Ciacci, che lo ha definito “bello e dotato”.

Jessica, nata nel 1996, non è del tutto vergine dal punto di vista televisivo, avendo preso parte a Riccanza (seconda edizione in onda su Mtv da novembre 2017 a gennaio 2018). Si reputa una “principessa moderna” che ha intenzione di “lavorare” per “arrivare e fare delle cose”.

GF Vip 6, il punto sul cast

Per quel che riguarda il resto del cast, i nomi maschili più quotati per varcare la fatidica porta rossa di Cinecittà sono: l’attore Alex Belli, il modello Andrea Casalino, il giornalista Amedeo Goria e il sensitivo Giucas Casella. E ancora: l’attore Davide Silvestri, il nuotatore Manuel Bortuzzo, il rapper Moreno, l’erede dell’impero di Miss Italia, figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu, l’attore e modello Raz Degan e Tommaso Eletti di Temptation Island.

Capitolo ‘quote rosa’: oltre alle già citate principesse etiopi, in lizza per un posto ci sono l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, la cantante lirica Katia Ricciarelli e la figlia di Morgan ed Asia Argento, Anna Lou Castoldi. E ancora, ecco l’ex tronista Sophie Codegoni, la cantante Jo Squillo, la danzatrice Carmen Russo, l’influencer Soleil Sorge, la modella Raffaella Fico. Infine la showgirl Francesca Cipriani.

Quotati anche i nomi di Sandra Milo, Luca Vismara, Pamela Prati, Totò Schillaci, Ainett Stephens, Gianmaria Antinolfi e Maria Monsè.