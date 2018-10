Grande Fratello Vip, fisico Benedetta Mazza: lo sfogo che piace al web

Benedetta Mazza, sfogo sul fisico al Grande Fratello Vip: la reazione del pubblico social

Benedetta Mazza sta cercando di farsi conoscere un po’ più a fondo dal pubblico italiano. Nel corso di tutta la sua carriera televisiva, la donna ha sempre dimostrato di non voler seguire ad ogni costo i canoni di bellezza tipici del mondo dello spettacolo. Anche con qualche chilo in più rispetto alle sue colleghe, la dolce bionda è sempre stata di una bellezza disarmante. All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Benedetta ha avuto modo di parlare più e più volte del rapporto che ha con la sua stessa fisicità. Nel corso di una chiacchierata con la coinquilina Jane Alexander, la Mazza ha rivelato di stare molto attenta a quello che mangia per paura di uscire dal reality-show con qualche chilo in più rispetto a quando è entrata.

GF Vip, Benedetta Mazza spiazza tutti: le parole sul proprio fisico che piacciono al web

Benedetta ha dichiarato di essere consapevole di dover perdere circa sei o sette chili se iniziasse a dare importanza all’opinione pubblica. In ogni caso, la bella Mazza ha anche riconosciuto il fatto di non essere interessata a quello che potrebbero dire gli altri e di sentirsi bene con sé stessa così com’è. La sua compagnia di avventura si è complimentata con lei, dicendole anche che con un’esternazioni simile potrà senza dubbio essere d’esempio a tantissime altre donne. A quanto pare, lo sfogo della gieffina ha catturato l’attenzione del pubblico social. Su Twitter sono infatti apparsi alcuni commenti pro-Benedetta. Sono moltissime le persone che hanno rivelato di aver apprezzato il discorso della biondissima showgirl.

Grande Fratello Vip: il pubblico approva Bendetta Mazza

La dolce Benedetta ha colto nel segno. La donna sembra aver ricevuto l’approvazione da parte di tutti. Jane le ha consigliato di non farsi troppi problemi perché è bella proprio per non essere come la gran maggior parte delle donne appartenenti al mondo dello spettacolo. È comunque stato, senza dubbio, un bellissimo e giustissimo messaggio.