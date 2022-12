The end, la love story tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è arrivata al capolinea. Tutto è iniziato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e tutto è terminato nel medesimo luogo. Almeno per il momento, le strade dei due giovani si dividono. La decisione è stata presa consensualmente, ma con toni tutt’altro che amichevoli. Negli ultimi giorni il volto di Forum e l’influencer hanno litigato a più non posso. Gelosie, atteggiamenti non condivisi, problemi di coppia mai superati, differenze caratteriali inconciliabili e chi più ne ha più ne metta. Alla luce di tutto ciò, viene da dire: finalmente hanno deciso di troncare. A prendere l’iniziativa è stata Antonella che ha chiesto a Donnamaria di dedicarle un attimo per una comunicazione importante, cioè quella dell’addio. Lui ha reagito come in molti non avrebbero mai pensato.

La Fiordelisi, lungo la giornata di venerdì 16 dicembre, ha ‘intercettato’ il giovane in giardino. “Edo, possiamo parlare un attimo?”, la richiesta al ragazzo che l’ha raggiunta nel salotto. Sul divano hanno avuto un tanto rapido quanto cruciale confronto con il quale si sono lasciati. Punto e a capo, ognuno per la sua strada. “In questi giorni non sono stata per nulla bene, ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti”, ha esordito Antonella che ha aggiunto: “Sento che mi hai mancato di rispetto. Io preferisco per ora che ognuno stia dalla sua parte. Quindi sei solo, fai il tuo percorso e nulla, volevo dirti questo”. E Donnamaria come l’ha presa? Senza batter ciglio, anzi gelando Antonella.

“Siamo perfettamente d’accordo”, ha chiosato Edoardo con una calma glaciale. Quindi si è alzato dal divano e ha aggiunto, sempre con una tranquillità olimpica: “Solo questo mi dovevi dire?”. La Fiordelisi si è portata il viso tra le mani, per poi attaccare: “Hai fretta? Vai, ti sei alzato, vai”. Giù il sipario, la love story non esiste più. D’altra parte la relazione non ha mai convinto. Troppe le differenze di carattere, troppe le liti, troppa la distanza di vedute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

GF Vip: in che rapporti resteranno i due ex?

Antonella ed Edoardo, come capita a molti, hanno provato a incastrarsi ma senza aver i ganci giusti per farlo. Così si sono via via consumati in polemiche e paranoie. Inevitabilmente è arrivato l’addio. Resta ora da vedere come procederà la convivenza tra i due ex: rimarrà stima e affetto oppure ci saranno scontri al veleno e ripicche reciproche?