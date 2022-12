GF Vip, è finita fra Antonella e Edoardo? Parla papà Fiordelisi

È ufficialmente scoppiato lo psicodramma all’interno della casa del Grande Fratello Vip fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dopo che ieri sera l’influencer e ex sportiva si è permessa di imitare Oriana Marzoli in modo decisamente poco gentile e parecchio volgare, il suo attuale fidanzato ha definitivamente sbroccato, stanco dei continui attacchi della sua fidanzata ai danni della vippona spagnola.

Sono d’altra parte settimane che i due si beccano all’interno della casa, proprio alle luce delle loro rispettive gelosie. Da un lato c’è Edoardo Donnamaria, che non tollera più gli atteggiamenti da gatta morta che a suo dire Antonella Fiordelisi ha nei confronti di Antonino Spinalbese (ma anche di Luca Onestini). Dall’altro c’è la Fiordelisi che non sopporta che il fidanzato possa essersi avvicinato, anche soltanto in amicizia, alla proporompente diva iberica, con la quale continua ad essere complice. Prima o poi, insomma, la bomba doveva scoppiare.

Pochissime ore fa, Edoardo Donnamaria si è rintanato nel van per sfogarsi, dichiarando di voler troncare una relazione che ha smesso di farlo stare bene. Che si tratti di una decisione definitiva o temporanea non si sa, potrebbe pure essere che il concorrente deciderà di tornare sui suoi passi, in futuro. Quel che è certo è che a sua volta anche Antonella Fiordelisi non ne può più di questa situazione così tesa e dopo le frasi di Donnamaria ha comunicato ad un altro concorrente della casa (Luca Onestini) di voler proseguire il suo percorso all’interno della casa da single.

La reazione di papà Fiordelisi alla rottura

Se le cose dovessero effettivamente rimanere così i fan della trasmissione potranno dire addio alla tanto chiacchierata coppia, la prima e soprattuto la più importante ad essersi formata all’interno di questa edizione del reality. Anche se è un elemento esterno, a dire la sua su questa presunta rottura è stato il padre di lei, Stefano Fiordelisi, che online ha pubblicato una Instagram Stories commentando gli avvenimenti recenti con queste parole: “Auspico la miglior soluzione a entrambi. Rimangono due mosche bianche in un mondo malato”.

Stefano Fiordelisi, proprio di recente, aveva difeso a spada tratta il “genero” dopo che quest’ultimo aveva pronunciato parole molto volgari nei confronti della figlia, accusata di aver fatto “la zoc….a con Antonino”.