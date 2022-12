La relazione fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi scoppiata all’interno della casa del Grande Fratello Vip sembra già essere alle battute finali. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, i due sembrano essere sempre più distanti, sempre più infastiditi l’uno della presenza dell’altra.

Al centro dei loro continui scontri, al di là del caratterino forte di entrambi, c’è il latin lover della casa, Antonino Spinalbese, che è evidentemente riuscito ad avere un discreto ascendente anche sulla bella influencer dopo aver fatto cadere ai suoi piedi Ginevra Lamborghini, Giaele De Donà e Oriana Marzoli.

Il problema (e non è un problema da poco!) è che Edoardo Donnamaria non è più disposto a vedere i due flirtare come due innamorati. Per contro, Antonella non ha apprezzato che Edoardo desse così tanta “corda” alla tentatrice Oriana Marzoli, con la quale com’è noto non ha questo grande rapporto.

La situazione, molto tesa, ha portato Antonella Fiordelisi a “minacciare” Edoardo che per farlo ulteriormente ingelosire si sarebbe andata ad abbracciare con Antonino e Luca Onestini, scatenando nel fidanzato una reazione immediata e molto dura. “Se tu sei questa non mi piaci! Ma cosa sono queste ripicche da ragazzina? Io con Oriana ho sempre avuto un bel rapporto. Tu con Antonino hai fatto di peggio e avevi anche detto che ti piaceva” ha tuonato Donnamaria, che nelle scorse ore si è permesso di dedicare alla fidanzata un grave epiteto.

Ieri sera, parlando con Oriana, Edoardo Donnamaria si è sfogato dicendo chiaro e tondo quello che pensa dell’atteggiamento di Antonella Fiordelisi con Antonino. Qui le sue durissime affermazioni:

“Le ho spiegato mille volte che mi dava fastidio se faceva la cretina con Antonino. Ma lo dico perché lei all’inizio voleva Antonino. Lei ha avuto un passato con Antonino che mi ha fatto stare male. Se lei lo usa per provocarmi è gravissimo. Simile anche a un tradimento. Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la z….. con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze”.

La reazione del padre di Antonella Fiordelisi non ha tardato ad arrivare

Le immagini della chiacchierata fra Donnamaria e Marzoli hanno rapidamente fatto il giro del web. Lo stesso concorrente che due giorni fa smontava Attilio Romita per le sue frasi sessiste verso Sarah Altobello ora si è reso protagonista di gravi insulti nei confronti della sua stessa ragazza, che fino a prova contraria con Antonino ancora “non ha fatto nulla”.

Il video della confessione di Donnamaria è così rapidamente finito nelle mani del padre di Antonella, Stefano, che su Instagram Stories (taggando il padre di Edoardo) ha scritto una frase a dir poco surreale:

“Buongiorno. Sì, ho ascoltato e letto. Ma Edoardo non va ascoltato e letto. Va capito e sostenuto per l’uomo che non ha mai esitato di essere. Ed io sono ORGOGLIOSO che sia quell’uomo. E che sia nella vita di mia figlia. Dobbiamo essere orgogliosi entrambi.”

Ora, nessuno si aspettava che il padre della Fiordelisi facesse partire la gogna mediatica nei confronti di Edoardo. Tuttavia, risulta abbastanza assurdo che un genitore possa in qualche modo difendere un “genero” che ha rivolto simili parole alla propria figlia. O no?