Grande Fratello Vip, ex tronista al centro del gossip verso la Casa: il nome

Si intensificano le voci sui possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Non è passato molto tempo da quando si sono spenti i riflettori sulla Casa, eppure tra non molto si riaccenderanno. Mentre il pubblico spera di non imbattersi in una nuova edizione record che duri sei mesi, iniziano a circolare i nomi di chi potrebbe esserci. Sono settimane intense per chi lavora al reality show, è proprio durante l’estate che si definisce il cast sebbene alcuni nomi potrebbero essere chiamati all’ultimo secondo. Come hanno raccontato proprio quest’anno alcuni nella Casa, tra cui Pierpaolo Pretelli, alcuni lo scoprono poco prima di iniziare di essere stati scelti.

Non dovrebbe essere il caso di un’ex tronista di Uomini e Donne di questa stagione e che al momento è al centro di un gossip molto chiacchierato. Ebbene, secondo Oggi Sophie Codegoni sarà una concorrente del GF Vip 6 e di lei al momento si parla per un gossip con Fabrizio Corona. In realtà Dandolo ha parlato di voci di corridoio provenienti da Cologno Monzese, allo stesso tempo non ha parlato però di provini sostenuti ma di partecipazione certa. Tuttavia sono indiscrezioni e come tali vanno prese, non bisogna mai stancarsi di ricordarlo.

Fino a quando non verrà presentato il cast ufficiale del Grande Fratello Vip 6, allora tutti i nomi che saltano fuori non possono essere dati per certi. Se Sophie Codegoni al GF Vip dovesse corrispondere al vero, cosa ne penserà un altro ex tronista che vorrebbe entrare nella Casa? Lui è Lorenzo Riccardi, che si è già scagliato contro le scelte degli autori per aver preferito altri a lui. In effetti Lorenzo sarebbe un concorrente di reality più che azzeccato, ma forse qualcosa non convince durante i provini. Staremo a vedere…

GF Vip 6, i nomi in circolazione per la prossima edizione

Con due opinioniste nuove di zecca Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, e la Elia che ha tuonato su di loro, si inizia a smuovere qualcosa per la prossima edizione. Tra i nomi dei provinati ci sono due provenienti da Amici, ovvero Arisa e Martina Miliddi. Continua a tenere banco l’ipotesi Katia Ricciarelli, mentre Ariadna Romero ha smentito la sua partecipazione.