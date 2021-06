Grande Fratello Vip nuove opinioniste: la frecciatina di Antonella Elia

Il Grande Fratello Vip riapre i battenti a settembre 2021. Il programma riparte senza gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Quest’ultimo ha detto addio al reality show per dedicarsi alla musica mentre l’ex valletta di Corrado e Mike Bongiorno – pare – sia stata tagliata fuori dalla produzione. Le nuove opinioniste di Alfonso Signorini sono Adriana Volpe, concorrente della quarta edizione, e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv Antonella Elia ha commentato le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip, non disdegnando qualche frecciatina:

“Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”