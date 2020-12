Grande Fratello Vip: “Ermito è pazzo di Sonia”, svelate le chat private

Cosa c’è stato tra Mario Ermito e Sonia Lorenzini? I due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip si sono ritrovati insieme nella Casa ed è stato per loro il primo incontro, dopo essersi conosciuti per telefono. Alfonso Signorini ha già accennato alla cosa ieri sera, svelando che c’è stata una conoscenza fra i due e loro hanno subito specificato di non essersi mai incontrati in realtà. E Sonia lo ha confermato anche dopo la puntata, parlando con gli altri concorrenti. Ha raccontato che c’è stato uno scambio di messaggi mentre lei era in viaggio questa estate. E oggi a svelare questi messaggi è stato Giornalettismo.

“Ermito è pazzo della Lorenzini”, si legge nell’approfondimento e leggendo i messaggi non è difficile da credere. A settembre Mario avrebbe scritto nuovamente a Sonia facendole notare di essere sparita nel nulla. Sonia ha sempre respinto le avance dell’attore, spiegando di essere in un periodo particolare. E infatti ha fatto un lungo viaggio con un’amica per risollevarsi dopo la fine della sua storia con Federico Piccinato. Proprio durante questo viaggio Ermito si è fatto vivo con un primo messaggio, tornando alla carica a inizio settembre. Ed era molto determinato. In un messaggio le ha scritto:

“Non chiuderti in te stessa. Trova una chiave di lettura diversa. Non pensare alla nostra conoscenza con un fine. Viviamoci il presente. Daje Sonia ci penso io a tirarti su di morale”.

Avrà ceduto lei? La risposta è no, anzi ha ribadito di avere bisogno dei suoi tempi per ripartire. Anche dopo questa risposta però Mario non si è arreso e ha invitato l’ex tronista a non precludersi una conoscenza, seppure sia capitata in un periodo particolare. Ma anche questo attacco è stato respinto: “Non è paura, già attraversata”, questa è stata la risposta di Sonia. Trascorso qualche giorno, l’attore si è fatto di nuovo sentire. Insomma, il suo interesse sembra reale! Stavolta ha raccontato a Sonia di averla sognata: “Buongiorno, ti ho sognata. Sarà stato il vino. Ma finalmente nel sogno c’eravamo incontrati. Ed era tutto un po’ strano”.

A questo punto la conversazione è proseguita parlando delle loro vite, dove vivono e le loro case. Ed è scattato l’invito di Mario a Sonia: “Ho preso casa a Roma. Grande, con stanza ospiti. Se ti proponessi weekend con calici di vino?”. Ma era il 29 ottobre e l’ex tronista ha rimbalzato l’invito dicendo che era un periodo particolare per gli spostamenti. Aggiungendo di non avere tempo. Mario ha risposto così: “Non forziamo le cose. Vedremo”. E la cosa è morta lì. Non si sono mai visti, né prima né durante né dopo questi messaggi. E si ritrovano adesso nella Casa del GF Vip 5: cosa succederà?